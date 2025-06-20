Мезотерапия: пять мифов, которые мешают вам попробовать эту эффективную процедуру

Мезотерапия — одна из самых обсуждаемых процедур в косметологии. Одни считают её «уколами молодости», другие боятся, как огня. Но как отличить маркетинг от реальности? Давайте разберём самые распространённые мифы, которые мешают вам взглянуть на процедуру объективно.
На деле современные препараты вводятся тончайшими иглами, а перед процедурой наносят анестезирующий крем. Дискомфорт возможен, но он кратковременный и контролируемый. А при соблюдении всех норм стерильности и квалифицированной работе врача — риск осложнений минимален.
Нет, это не ботокс и не филлеры. Мезотерапия работает накопительно — для заметного эффекта нужно пройти курс из 4–6 процедур. А поддерживающий результат фиксируется регулярным уходом и повторными сеансами раз в 2–3 месяца.
Процедура актуальна не только после 40. Уже с 25–30 лет мезотерапия помогает бороться с первыми признаками старения, тусклостью, обезвоживанием и следами усталости. Главное — подобрать правильный коктейль компонентов под свой тип кожи.
Коктейли для мезотерапии могут включать витамины, гиалуроновую кислоту, пептиды и растительные экстракты. Составы часто максимально приближены к потребностям кожи и не несут вреда, если подобраны индивидуально.
Стоимость процедуры варьируется в зависимости от клиники и состава препаратов. Мезотерапия — доступный метод ухода, который можно адаптировать под свой бюджет, особенно при курсовом подходе.
Мезотерапия — это не волшебная таблетка и не страшная процедура. Это рабочий инструмент косметологии, окружённый мифами. И пришло время перестать в них верить.
Мезотерапия — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.
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