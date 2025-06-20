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Мезотерапия: пять мифов, которые мешают вам попробовать эту эффективную процедуру

2:16
Моя семья » Красота и стиль

Мезотерапия — одна из самых обсуждаемых процедур в косметологии. Одни считают её «уколами молодости», другие боятся, как огня. Но как отличить маркетинг от реальности? Давайте разберём самые распространённые мифы, которые мешают вам взглянуть на процедуру объективно.

Уколы красоты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уколы красоты

Миф 1: Мезотерапия — это больно и небезопасно

На деле современные препараты вводятся тончайшими иглами, а перед процедурой наносят анестезирующий крем. Дискомфорт возможен, но он кратковременный и контролируемый. А при соблюдении всех норм стерильности и квалифицированной работе врача — риск осложнений минимален.

Миф 2: Эффект от мезотерапии виден сразу и держится годами

Нет, это не ботокс и не филлеры. Мезотерапия работает накопительно — для заметного эффекта нужно пройти курс из 4–6 процедур. А поддерживающий результат фиксируется регулярным уходом и повторными сеансами раз в 2–3 месяца.

Миф 3: Мезотерапия только для зрелой кожи

Процедура актуальна не только после 40. Уже с 25–30 лет мезотерапия помогает бороться с первыми признаками старения, тусклостью, обезвоживанием и следами усталости. Главное — подобрать правильный коктейль компонентов под свой тип кожи.

Миф 4: Это чистая химия, ничего «живого» в составе

Коктейли для мезотерапии могут включать витамины, гиалуроновую кислоту, пептиды и растительные экстракты. Составы часто максимально приближены к потребностям кожи и не несут вреда, если подобраны индивидуально.

Миф 5: Это дорого и подходит только «богатым»

Стоимость процедуры варьируется в зависимости от клиники и состава препаратов. Мезотерапия — доступный метод ухода, который можно адаптировать под свой бюджет, особенно при курсовом подходе.

Мезотерапия — это не волшебная таблетка и не страшная процедура. Это рабочий инструмент косметологии, окружённый мифами. И пришло время перестать в них верить.

Уточнения

Мезотерапия — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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