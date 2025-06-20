Фен, шампунь, причёска: мелочи, которые ломают волосы у корней

2:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда мы говорим о ломкости, чаще всего подразумеваем сухие кончики. Но что, если волосы начинают рваться у корней? Причина почти всегда кроется в неправильных привычках — и о них стоит поговорить прямо сейчас.

Фото: flickr.com by gillicious, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стрижка

1. Агрессивное расчёсывание мокрых волос

Мокрые волосы уязвимы: кутикула раскрыта, структура размягчена. Когда вы тянете расчёску с усилием сразу после душа, особенно от корней — риск обломать локоны возрастает в разы. Решение — использовать расческу с редкими зубьями или специальную щётку для влажных волос и двигаться от кончиков вверх.

2. Слишком тугие причёски

Хвосты «на затылке», пучки с натяжкой и плотно заплетённые косы могут вызывать не только дискомфорт, но и ломкость у корней. Натяжение приводит к повреждению фолликулов и травме волоса у основания. Особенно опасно спать с туго собранными волосами.

3. Регулярное использование сухого шампуня

Сухой шампунь удобен, но при частом использовании он может пересушивать кожу головы и ослаблять волосы у корней. Также он затрудняет дыхание кожи и провоцирует воспаления. Используйте его максимум 1–2 раза в неделю и не заменяйте им полноценное мытьё.

4. Игнорирование скраба для кожи головы

Омертвевшие клетки, остатки средств, кожное сало — всё это копится у корней. Без регулярного отшелушивания нарушается питание волос и замедляется рост. Ломкость — закономерный итог. Добавьте скраб или пилинг для кожи головы хотя бы раз в неделю.

5. Сушка горячим воздухом с направлением у корней

Фен на максимальной температуре, направленный на корни, пересушивает кожу и ослабляет прикорневую зону. Лучше сушить волосы тёплым воздухом с расстояния не менее 15 см и использовать термозащиту.

Ломкость у корней — тревожный сигнал, но не приговор. Меняя привычки в уходе, вы можете восстановить здоровье волос — начиная с самых корней.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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