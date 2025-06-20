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Помада, которая не подведёт: три оттенка, которые идут всем

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Идеальная помада — это не миф. Даже при всём разнообразии форм, текстур и палитры существуют оттенки, которые «работают» на любой внешности. Хотите найти свою универсальную помаду? Начните с этих трёх.

Коричневая помада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коричневая помада

1. Нюд с тёплым подтоном

Это не «телесный» цвет, который сливается с кожей, а нюд с капелькой персика или карамели. Он не делает лицо бледным и усталым, наоборот — оживляет и придаёт ухоженность. Такой оттенок особенно хорош для повседневного макияжа. Главное — выбирать нюд, близкий к естественному пигменту ваших губ, но чуть насыщеннее.

Пример: MAC Velvet Teddy, Maybelline Clay Crush, Vivienne Sabo 101.

2. Классический ягодный

Ягодный — это не только про холодную малину. Это может быть тёплая клюква, сливовый тинт, лёгкий брусничный. Эти тона подчёркивают цвет кожи, освежают и не требуют идеального макияжа глаз. Особенно хороши они осенью и зимой, но и летом могут заменить красную помаду в вечернем образе.

Пример: Clinique Black Honey, L’Oreal Berry Blush, NYX Soft Spoken.

3. Розовый с нейтральной базой

Оттенки с нейтральным подтоном (не уходящие в холодную фуксию или тёплый коралл) смотрятся сдержанно, мягко и подходят как блондинкам, так и брюнеткам. Такой розовый освежает и подходит под любой стиль — от офисного до романтического.

Пример: Charlotte Tilbury Pillow Talk, Revlon Pink in the Afternoon, Bourjois 03.

Выбор универсальной помады — это не компромисс, а находка. С такими оттенками вам не придётся ломать голову над макияжем: они работают на вас всегда.

Уточнения

Губна́я пома́да — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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