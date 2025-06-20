Три самых обманчивых типа кожи — проверьте, не перепутали ли вы

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире бьюти-ухода ошибка в определении типа кожи может стоить дорого: от закупоренных пор до шелушения и раздражения. Три состояния особенно часто принимают друг за друга — и ухаживают за ними одинаково. Это большая ошибка.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

1. Обезвоженная vs. сухая кожа

На первый взгляд кажется, что это одно и то же. Но сухая кожа — это генетическая особенность. У неё пониженное количество сальных желез, она тонкая, часто шелушится и требует липидов.

А вот обезвоженная кожа может быть любой — даже жирной! Ей просто не хватает воды. Такая кожа может блестеть, но при этом ощущаться стянутой. Ошибка — использовать матирующие средства, когда нужно увлажнение.

2. Комбинированная vs. жирная кожа

Комбинированную кожу часто путают с жирной, потому что Т-зона блестит. Но при жирной коже блеск и высыпания — по всему лицу, а при комбинированной — только на лбу, носу и подбородке. Щёки при этом могут быть нормальными или даже сухими.

Ошибка: ухаживать за всей кожей лица как за жирной — это пересушивает участки, которые в этом не нуждаются.

3. Чувствительная vs. проблемная кожа

Покраснение, зуд и высыпания — типичные признаки обеих, но причина разная. Чувствительная кожа остро реагирует на агрессивные компоненты, перепады температур, стресс. А проблемная кожа чаще страдает от акне и избытка себума.

Ошибка — пытаться лечить чувствительную кожу как жирную с прыщами: кислотами и антибактериальными средствами. В итоге кожа «сдаётся» и начинает воспаляться ещё больше.

Вывод

Прежде чем покупать новый крем или тонер, остановитесь. Убедитесь, что вы точно знаете, что происходит с вашей кожей. Иначе даже лучший уход может сработать против вас.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.