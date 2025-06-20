Пенка, вода или вообще ничего? Лучший способ умывания по типу кожи

Многие из нас утром мчатся к раковине, вооружившись гелем или пенкой, чтобы «смыть ночь с лица». Но стоит ли это делать? И что вообще происходит с кожей за ночь, чтобы её срочно очищать?
Во сне кожа активно восстанавливается, выделяет себум (жир), продукты метаболизма и пот. Также могут оседать пыль и остатки вечернего ухода. Но это не значит, что утреннее очищение должно быть агрессивным.
Если у вас сухая или чувствительная кожа, и вы на ночь не наносили плотных средств, утреннее умывание прохладной водой может быть вполне достаточным. Это освежает кожу и не разрушает липидный барьер. Иногда «лёгкость» лучше, чем скрипящая чистота.
Жирная, комбинированная кожа или склонность к акне требуют более тщательного подхода. За ночь себум может закупорить поры, особенно в жару. Мягкий гель или пенка с нейтральным pH и без агрессивных ПАВов — хороший выбор. Главное — не пересушивать.
Эти действия нарушают защитный слой кожи, вызывают обезвоженность и реактивную жирность.
Утреннее умывание — не ритуал, а необходимость, которую стоит адаптировать под ваш тип кожи. Главное — мягкость, осознанность и минимум стресса для кожи после сна.
У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.
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