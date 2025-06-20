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Пенка, вода или вообще ничего? Лучший способ умывания по типу кожи

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Многие из нас утром мчатся к раковине, вооружившись гелем или пенкой, чтобы «смыть ночь с лица». Но стоит ли это делать? И что вообще происходит с кожей за ночь, чтобы её срочно очищать?

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Что происходит с кожей ночью?

Во сне кожа активно восстанавливается, выделяет себум (жир), продукты метаболизма и пот. Также могут оседать пыль и остатки вечернего ухода. Но это не значит, что утреннее очищение должно быть агрессивным.

Когда хватит просто воды?

Если у вас сухая или чувствительная кожа, и вы на ночь не наносили плотных средств, утреннее умывание прохладной водой может быть вполне достаточным. Это освежает кожу и не разрушает липидный барьер. Иногда «лёгкость» лучше, чем скрипящая чистота.

Гель или пенка: когда использовать?

Жирная, комбинированная кожа или склонность к акне требуют более тщательного подхода. За ночь себум может закупорить поры, особенно в жару. Мягкий гель или пенка с нейтральным pH и без агрессивных ПАВов — хороший выбор. Главное — не пересушивать.

Чего точно не стоит делать?

  1. Использовать скрабы или щётки каждое утро
  2. Умываться горячей водой
  3. Использовать агрессивное средство для умывания и очищать кожу «до скрипа»

Эти действия нарушают защитный слой кожи, вызывают обезвоженность и реактивную жирность.

Утреннее умывание — не ритуал, а необходимость, которую стоит адаптировать под ваш тип кожи. Главное — мягкость, осознанность и минимум стресса для кожи после сна.

Уточнения

У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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