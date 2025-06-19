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Жара, хвостики и солнце: что реально вредит волосам летом

2:09
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением лета волосы становятся особенно уязвимыми — и не всегда из-за солнца. Часто вред мы наносим им сами, из лучших побуждений. Вот ошибки, которые могут испортить даже самую ухоженную шевелюру.

Девушка в летнем костюме с сумкой
Фото: Designed be Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в летнем костюме с сумкой

1. Игнорирование термозащиты

Многие отказываются от фена летом, но… не от утюжка и плойки. Без термозащиты высокие температуры разрушают кератиновую структуру волос, делая их ломкими и тусклыми. Даже солнечные лучи — это своего рода «фен» без выключателя. Спрей с UV-фильтром — маст-хэв.

2. Выход на солнце с мокрой головой

Мокрые волосы под палящим солнцем — как линза под увеличительным стеклом. Волосы «варятся», особенно если осветлены. Всегда дайте им высохнуть или защитите тканевой повязкой, панамой или платком.

3. Ношение слишком тугих причёсок

Летом хочется убрать волосы от лица, но высокие хвосты и жёсткие резинки тянут кожу головы и ломают волосы у корней. Особенно опасно это в сочетании с солнцем и потом — увеличивается трение и риск выпадения.

4. Пренебрежение увлажнением

Сухой воздух, морская вода, кондиционеры — всё это обезвоживает волосы. Используйте увлажняющие маски хотя бы раз в неделю, а также несмываемые кондиционеры и масла с лёгкой текстурой. Особенно важна защита кончиков.

5. Мытьё головы каждый день

Пот, пыль и жара провоцируют частое мытьё, но это смывает защитный липидный слой. Волосы начинают «мстить»: становятся жирными у корней и пересушенными по длине. Ищите мягкие бессульфатные шампуни и мойте голову по мере необходимости, а не по привычке.

Лето — идеальное время, чтобы отрастить здоровые и блестящие волосы, но только при правильном уходе. Избавьтесь от этих ошибок — и ваши локоны скажут вам спасибо.

Уточнения

Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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