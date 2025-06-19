Жара, хвостики и солнце: что реально вредит волосам летом

С наступлением лета волосы становятся особенно уязвимыми — и не всегда из-за солнца. Часто вред мы наносим им сами, из лучших побуждений. Вот ошибки, которые могут испортить даже самую ухоженную шевелюру.
Многие отказываются от фена летом, но… не от утюжка и плойки. Без термозащиты высокие температуры разрушают кератиновую структуру волос, делая их ломкими и тусклыми. Даже солнечные лучи — это своего рода «фен» без выключателя. Спрей с UV-фильтром — маст-хэв.
Мокрые волосы под палящим солнцем — как линза под увеличительным стеклом. Волосы «варятся», особенно если осветлены. Всегда дайте им высохнуть или защитите тканевой повязкой, панамой или платком.
Летом хочется убрать волосы от лица, но высокие хвосты и жёсткие резинки тянут кожу головы и ломают волосы у корней. Особенно опасно это в сочетании с солнцем и потом — увеличивается трение и риск выпадения.
Сухой воздух, морская вода, кондиционеры — всё это обезвоживает волосы. Используйте увлажняющие маски хотя бы раз в неделю, а также несмываемые кондиционеры и масла с лёгкой текстурой. Особенно важна защита кончиков.
Пот, пыль и жара провоцируют частое мытьё, но это смывает защитный липидный слой. Волосы начинают «мстить»: становятся жирными у корней и пересушенными по длине. Ищите мягкие бессульфатные шампуни и мойте голову по мере необходимости, а не по привычке.
Лето — идеальное время, чтобы отрастить здоровые и блестящие волосы, но только при правильном уходе. Избавьтесь от этих ошибок — и ваши локоны скажут вам спасибо.
Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.
Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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