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Нюдовый макияж, который не старит: как выглядеть свежей, а не уставшей

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Нюдовый макияж обещает лёгкость, свежесть и натуральность. Но на практике он нередко делает лицо уставшим и визуально возрастным. Почему так происходит и как этого избежать? Ответ прост: нюд — это не про отсутствие цвета, а про его правильный баланс.

Девушка с коричневой тушью на ресницах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с коричневой тушью на ресницах

1. Начинайте с сияющей кожи

Если кожа выглядит тускло, никакой нюд не спасёт ситуацию. Используйте увлажняющий праймер или крем с подсвечивающим эффектом. Тональное средство должно быть лёгким, но с «живым» финишем — матовая кожа выглядит уставшей.

2. Не пренебрегайте скульптурированием

Нюдовый макияж нуждается в мягком контуре: лёгкий бронзер, тёплый румянец и немного хайлайтера делают лицо «живым». Особенно важны румяна — они возвращают лицу цвет, который часто скрывает тон.

3. Глаза — минимализм, но с умом

Бежевые и коричневые оттенки — основа нюдового макияжа глаз. Но даже один лёгкий шиммер на подвижное веко или лёгкая растушёвка по складке делают образ глубже. Не забывайте о ресницах: один слой туши уже способен «распахнуть» взгляд.

4. Губы — не только бежевые

Ошибка многих — выбирать помаду, сливающуюся с кожей. Вместо этого лучше использовать оттенки «розового поцелуя», карамельные или персиковые. Главное — чтобы губы не терялись на фоне лица.

Нюдовый макияж — это не отказ от цвета, а искусство баланса. Главное — сохранять живость лица, делая акценты там, где нужно, и подбирать нюд не «вслепую», а под тон кожи и текстуру.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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