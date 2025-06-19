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Как носить одну рубашку семь раз подряд — и каждый раз по-новому

Моя семья » Красота и стиль

Белая рубашка — не скучная классика, а бесконечный источник стильных решений. Один и тот же элемент гардероба легко адаптировать под семь разных настроений — от офисной строгости до расслабленного шика выходного дня. Главное — научиться комбинировать и экспериментировать.

Девушка смотрит в зеркало
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка смотрит в зеркало

1. Офисный минимум

Белая рубашка, прямые чёрные брюки, туфли-лодочки. Плотная ткань, чёткий воротник и аккуратная застёжка — база, которая всегда уместна.

2. Свежий casual

Носите рубашку навыпуск с голубыми джинсами и кедами. Добавьте соломенную сумку или яркий аксессуар — и получите образ «на каждый день», но не скучный.

3. Модная накидка

Рубашку можно носить расстёгнутой поверх топа или платья-комбинации. Особенно круто это смотрится с широкими шортами или юбкой-сеткой.

4. Французский шик

Заправьте рубашку в юбку-карандаш или миди с разрезом, добавьте ремень и яркий акцент — например, красную помаду. Получается нарядно, но не вычурно.

5. Тотал-белый

Белая рубашка + белые джинсы или брюки палаццо. Добавьте золотые украшения и объёмную сумку — и вы выглядите как героиня модного лука из социальных сетей.

6. Городская расслабленность

Наденьте рубашку навыпуск с велосипедками и oversize-пиджаком. Белая кепка или очки завершат look в духе athleisure — стильно и удобно.

7. Секси в духе 90-х

Застегните рубашку только на одну-две пуговицы, наденьте под неё бра или кроп-топ и сочетайте с джинсами с заниженной талией. Добавьте каблуки — и вечерний образ готов.

Обычная рубашка легко превращается в модную капсулу, если знать, как её обыграть. Используйте аксессуары, стилистические приёмы и силу воображения — и каждый день будет выглядеть по-новому.

Уточнения

Руба́шка — вид одежды, относящийся к верхнему нательному белью.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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