Гладкие сегодня — редкие завтра: опасная ошибка в уходе за волосами

Масло — друг или враг? Это средство считают почти волшебным: оно делает волосы блестящими, питает кожу головы и визуально добавляет густоты. Но если использовать его неправильно, можно добиться прямо противоположного эффекта — от ломкости до выпадения.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка заплетает волосы в косу

Чтобы не навредить волосам, важно не только подобрать подходящее масло, но и грамотно его наносить, соблюдать дозировку и вовремя смывать.

Ошибка №1: неподходящее масло

Если волосы тонкие, им не подойдут густые и "тяжелые" масла. Такие средства могут перегрузить структуру волоса, сделать его ломким и вызвать потерю объема. Не стоит выбирать масло только потому, что оно "популярное" — ориентируйтесь на собственный тип кожи головы и волос.

Ошибка №2: слишком много

Масло должно работать как уход, а не как плотная маска. Его переизбыток может закупорить поры, блокировать волосяные фолликулы и нарушить баланс кожи головы. Со временем это приводит к воспалениям, зуду и — как следствие — к выпадению волос.

Ошибка №3: неправильное нанесение

Масло нельзя наносить на грязные волосы — это только усилит загрязнение и нагрузит фолликулы. Лучше вымыть голову, слегка подсушить волосы полотенцем и только потом распределять масло по длине и коже головы, массируя кончиками пальцев.

Ошибка №4: смывать — значит смывать

Не забывайте, что масло — не несмываемый уход. Если плохо промыть голову, остатки средства будут накапливаться, нарушать структуру и вызывать ощущение жирности и тяжести. Это особенно актуально для тех, кто использует масла регулярно.

Важно: любое масло, каким бы полезным оно ни было, нужно использовать с умом и строго по инструкции. А просроченные средства лучше сразу выбрасывать — экономия тут неуместна.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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