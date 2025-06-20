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Подушка против волос: три ночных ритуала, которые тихо убивают шевелюру

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Даже самый дорогой уход для волос не спасёт, если ты игнорируешь вредные привычки. Некоторые из них мы совершаем ежедневно — не задумываясь, насколько они портят структуру волос и делают кончики ломкими. Вот три главные ошибки, которые стилисты настоятельно советуют исключить из вечернего ритуала.

Прическа с крабиком на коротких волосах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Прическа с крабиком на коротких волосах

Сон с мокрыми волосами

Мокрые волосы особенно уязвимы, и ночь — не лучшее время для их восстановления. Трение о подушку повреждает кутикулу, волосы становятся тусклыми, начинают пушиться и теряют форму. Знаменитый парикмахер Тед Гибсон подчёркивает:

"Влажные пряди под воздействием трения становятся ломкими и спутанными. Всегда высушивайте волосы перед сном".

Тугой хвост на всю ночь

Завязанный хвост может казаться удобным решением, но если резинка остаётся в одном месте всю ночь, волосы в этой зоне неизбежно истончаются.

"Регулярное натяжение приводит к повреждениям", — объясняет Тед.

Альтернатива? Косы. Стилист Кайли Хит предлагает заплетать свободные косички: они защищают волосы, не травмируют их и создают красивые волны к утру.

Неправильные резинки — тихий враг прически

Если ты не представляешь день без хвоста — это нормально. Но важно не то, что ты делаешь, а как. Грубые резинки царапают кутикулу и ломают волосы. Гибсон советует замену: пружинки или, ещё лучше, шелковые и атласные резинки. Мэтт Ньюман рекомендует:

"Для плотной фиксации попробуйте собрать волосы несколькими мягкими резинками, а сверху зафиксировать одной большой".

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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