Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Руку жмут — а в розыске оставляют: СБУ не сняла Мединского с базы
Скандал уладили за одним столом: Алаудинов извинился перед священником, которого оскорбил
Необычные артефакты Луны: для чего нужны миллиарды лет
Лоджия или балкон: один из них даст больше свободы
Сладкие 10 минут сна, за которые потом платишь весь день
Сумской разгром: Россия одним ударом обезоружила ВСУ
Кошелек Зеленского в бегах: Украину накрыла новая волна коррупционного скандала
Переговоры или катастрофа: Германия на пороге краха без России
Песков вспылил в эфире: Москва предостерегла мир от сценария, который "откроет ящик Пандоры"

Инъекция в пустоту: процедура, которая обещает всё, но меняет не всех

2:22
Моя семья » Красота и стиль

В современном мире ухода за собой трудно не потеряться среди огромного количества омолаживающих процедур. Однако ключ к молодому, ухоженному лицу — не в их количестве, а в правильном выборе. Каждая методика работает по-своему, и чтобы эффект действительно радовал, важно понимать особенности каждой из них.

Косметолог
Фото: https://www.freepik.com
Косметолог

Ботулинотерапия — это способ "успокоить" активные мимические мышцы. Она особенно эффективна для зон лба, межбровья, области вокруг глаз и шеи. Инъекции действуют быстро: результат появляется в течение 3-4 недель. При этом реабилитация не требуется, а лицо выглядит более расслабленным. Однако важно помнить, что эффект временный — около трёх месяцев, и эта процедура не влияет на качество кожи и не добавляет объем. А ещё она требует большого профессионализма: ошибки в дозировке могут привести к опущению век или неестественной мимике.

Филлеры — другой подход. Это гели с гиалуроновой кислотой, которые заполняют морщины и возвращают утраченную объёмность. С их помощью можно не только разгладить носогубные складки, но и подчеркнуть скулы, губы или подбородок. Эффект виден сразу, а результат — мягкий и естественный, если выбрать правильный препарат и опытного специалиста. Однако они не подойдут тем, кто хочет устранить именно мимические морщины — для этого лучше подойдёт ботулотоксин.

Химические пилинги — это уже работа с поверхностью кожи. Они отшелушивают ороговевшие клетки, выравнивают тон и стимулируют выработку коллагена. Подходят тем, кто борется с неровной текстурой, пигментацией, воспалениями или первыми признаками старения. Это не мгновенная коррекция, но результат со временем становится всё более заметным — кожа светлеет, становится гладкой и упругой.

Итак, если вам важно расслабить морщины — выбирайте ботулинотерапию. Если хотите добавить объема и чёткости чертам — подойдут филлеры. А если ваша цель — общее обновление и сияние кожи, то начните с пилинга. Главное — не искать универсального средства, а слушать свою кожу и подбирать процедуры осознанно.

Уточнения

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Еда и рецепты
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Микроволновка — прошлый век? Этот прибор делает вкуснее и полезнее
Недвижимость
Микроволновка — прошлый век? Этот прибор делает вкуснее и полезнее Аудио 
Популярное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться

Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.

Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Этот трюк с шифрованием изменит правила игры для военных технологий Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Последние материалы
Секрет пляжа Аргилос: где найти целебную глину для молодости кожи? Уникальное природное спа!
Китай установил рекорд по запасам нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Создатель ИИ назвал профессию, которую точно не вытеснят роботы
Греф раскрыл настоящий курс рубля: цифры шокируют даже Минфин
Этот трюк с шифрованием изменит правила игры для военных технологий
Секретный совет Кристофера Нолана: почему он отговорил сценариста от работы над Бэтменом
Инъекция в пустоту: процедура, которая обещает всё, но меняет не всех
Эти блюда усиливают риск теплового удара — но мы продолжаем их есть
Часами сидите за компьютером? Эта простая привычка снижает риск ранней смерти
Ксения Собчак раскрыла тайну: как Михалков помог Ефремову найти работу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.