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Очищение с побочным эффектом: душ, который старит быстрее зеркала

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, что может быть проще, чем принять душ? Но даже такая, казалось бы, банальная привычка может медленно, но верно разрушать защитный барьер кожи. Всё зависит от мелочей: температуры воды, продолжительности процедуры и даже от того, как вы используете мочалку.

Девушка принимает ванну
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Девушка принимает ванну

Горячая вода — враг №1

Да, тёплая ванна расслабляет, но слишком горячая вода смывает с кожи естественный жировой слой. Это приводит к сухости, раздражениям и даже может усугубить кожные заболевания. Идеальная температура — чуть выше комнатной. Так вы очистите кожу, не разрушив её барьер.

Время имеет значение

Душ, который длится дольше 15 минут, не принесёт пользы. Вместо увлажнения — пересушенная кожа, покраснения и первые морщины. Особенно в холодное время года не злоупотребляйте горячими ваннами — быстрая водная процедура даст тот же эффект без вреда.

Не переусердствуйте с пеной

Перед тем как намыливать тело, важно обильно промыть его водой. Это поможет гелю для душа лучше справиться с загрязнениями. А вот с пеной не стоит усердствовать: агрессивные ПАВы нарушают баланс pH, делая кожу уязвимой.

Влажность и бритьё - несовместимы

Многие выбирают ванну как место для бритья, но это ловушка. Размягчённая кожа легче травмируется, а влага ускоряет порчу лезвий. Лучше всего бриться после душа — кожа очищена, но уже успела немного подсохнуть.

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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