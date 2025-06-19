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Иллюзия густоты: одна стрижка, которая делает волосы толще без магии

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Вы заметили, что волосы у лица стали тоньше и будто исчезают? Вы не одиноки. Особенно летом, когда хочется лёгкости и свежести, стрижка — не просто вопрос стиля, а спасение. И один приём способен полностью изменить ситуацию: речь о многослойности.

Парикмахер укладывает волосы молодой женщины
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парикмахер укладывает волосы молодой женщины

Объём без потери длины

Тонкие волосы с возрастом становятся ломкими, а кончики теряют плотность и блеск. Но многослойная стрижка создаёт визуальный эффект густоты, не требуя жертвовать длиной. Слои придают волосам динамику, а лицу — мягкость и "свет". Такой приём особенно хорошо работает у тех, чьи волосы склонны к истончению — обрамление лица и лёгкие пряди у висков способны зрительно утолщать шевелюру.

Что попросить у мастера

Если не хотите рисковать с длиной, попросите сделать "невидимые" слои — они добавляют воздушность и подвижность, не укорачивая общий силуэт. Любите более решительные перемены? Тогда сдержанная многослойная оправа подойдёт идеально — она добавляет уверенности и придаёт стиль, не требуя долгой укладки.

Фиксация и поддержка объёма

Хорошая стрижка — только полдела. Чтобы сохранить эффект, используйте правильные средства:

  • Объёмный мусс — нанести на корни перед сушкой феном;
  • Термозащита — обязательна при горячей укладке;
  • Сухой шампунь — спасение в жаркие дни и надёжный объём на второй день.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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