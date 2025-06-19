Морщины, покраснения и усталость: один уход, который может всё испортить

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Пилинг — как волшебная кнопка "обновить", которую можно нажимать, но с умом. Он придаёт коже гладкость, сияние и помогает бороться с признаками старения. Но, как и в случае с кофеином, передозировка — не благо.

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Что делает пилинг

Во время процедуры мягко удаляются омертвевшие клетки, кожа начинает дышать, выравнивается её тон и текстура. Это ускоряет обновление клеток, возвращая коже упругость и свежий вид.

Как часто стоит делать

Частота зависит от типа кожи:

Сухая и чувствительная — 1 раз в неделю.

Нормальная, жирная и комбинированная — 2 раза в неделю с возможностью постепенного увеличения частоты, если кожа хорошо реагирует.

Важно следить за реакцией: если после процедуры появляются покраснения, сухость, зуд или высыпания — значит, кожа подаёт сигнал тревоги.

На что обращать внимание

Особое внимание — составу средств. Если в них есть сильные активные компоненты, их нельзя использовать слишком часто. Даже хорошие ингредиенты могут навредить при передозировке.

"Кожа сама подскажет, когда пора остановиться", — говорят опытные косметологи.

Появление шелушения, усиление морщин или тусклый цвет лица — знак того, что коже требуется отдых.

Главное правило

Будьте к себе бережны. Регулярное, но мягкое отшелушивание с учётом особенностей вашей кожи способно творить чудеса — без раздражения и стресса. А наградой станет ровный тон и здоровый, естественный блеск.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



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