Кожа, как после фильтра: что насыпать в тарелку, чтобы забыть о морщинах

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие уверены: крем решит всё. Но настоящее сияние кожи рождается глубже — изнутри. Чтобы замедлить старение и уменьшить воспаления, стоит изменить рацион.

1. Авокадо — еда для мягкости и упругости

Этот фрукт богат "хорошими" жирами, витаминами C и E. Он делает кожу эластичной и помогает справляться со свободными радикалами.

Совет: добавляйте авокадо в тосты или салаты — это вкусно и полезно.

2. Ягоды — природный фотошоп

Черника, малина, клубника не только радуют вкус, но и насыщены антиоксидантами. Они защищают кожу от ультрафиолета и загрязнений, а витамин C в их составе помогает бороться с морщинами.

Совет: смело добавляйте ягоды в йогурты или смузи.

3. Жирная рыба — броня для кожи

Лосось, макрель и сардины насыщены омега-3 — веществами, которые защищают кожу от сухости, раздражения и солнечного повреждения. Вдобавок они способствуют обновлению клеток благодаря витамину D.

Совет: ешьте рыбу хотя бы дважды в неделю, особенно в запечённом или гриль-варианте.

4. Орехи — невидимый щит и питание

Грецкие, миндаль и другие орехи создают защитный барьер для кожи. Они богаты витаминами Е, селеном и жирными кислотами, что делает их идеальным перекусом для красоты.

Совет: горсть орехов в день или щедрая посыпка в салате — и кожа скажет спасибо.

5. Шпинат — зелёный источник энергии

Этот листовой овощ богат витамином A, C, фолиевой кислотой и железом. Он улучшает микроциркуляцию, активирует клеточное обновление и делает кожу более чистой и свежей.

Совет: добавляйте шпинат в смузи, омлеты или салаты.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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