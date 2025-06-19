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Морщины как испарились: один шаг, и возраст начинает прятаться

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Одним из первых признаков старения становятся мимические морщины — особенно в уголках глаз. Обычно их стараются скрыть макияжем или смягчить кремами. Но есть формулы, которые не маскируют, а визуально подтягивают кожу буквально за секунды.

Девушка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Девушка

Одна из таких — крем с эффектом мгновенного лифтинга. В его составе — силикаты натрия. При нанесении они образуют тонкую эластичную плёнку, которая, высыхая, слегка подтягивает кожу и разглаживает мелкие морщины.

Как правильно использовать:

  • Выдавите две маленькие капли крема.
  • Пальцами аккуратно разотрите средство между подушечками.
  • Нанесите его лёгкими похлопывающими движениями — не втирая.
  • Дайте крему полностью высохнуть (примерно 30 секунд), чтобы плёнка закрепилась.

В течение дня кожа вырабатывает жир, что может немного ослаблять эффект. Тем не менее, крем можно нанести повторно — при необходимости даже поверх макияжа.

Если появились белые следы — это нормально. Их можно убрать ватным диском или слегка растушевать. Главное — не наносить слишком много средства за один раз.

Такой крем удобно использовать, когда нужно быстро привести себя в порядок: например, перед выходом или важной встречей. Но важно понимать, что эффект временный — он держится до первого контакта с водой или сильного потоотделения.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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