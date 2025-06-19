Цвет не держится? Вы, возможно, смыли его уже в первый вечер

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сколько раз вы выходили из салона с идеальным оттенком, чтобы уже через неделю заметить тусклость и выцветание? Оказывается, дело не только в краске. То, как вы ухаживаете за волосами до и после окрашивания, напрямую влияет на стойкость цвета.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в розовом

Если вы красите волосы дома — вы не одиноки. Сегодня это стало проще, чем когда-либо. Но есть несколько правил, которые нельзя игнорировать, если вы хотите, чтобы ваш цвет держался дольше и выглядел, как после свежей процедуры.

Горячая вода — враг яркого цвета

Да, горячий душ — это приятно. Но не для волос. Высокая температура раскрывает чешуйки, и пигмент буквально утекает из волоса. Хотите сохранить цвет — переключитесь на тёплую воду, а в финале ополаскивайте прохладной. Шампунь — это тоже стратегия

Если вы всё ещё используете обычный шампунь, пора менять привычки. Формулы для окрашенных волос создают защитный барьер и предотвращают вымывание пигмента. Цвет будет ярким дольше, а волосы — напитанными и блестящими. Маска — не каприз, а необходимость

Окрашенные волосы жаждут увлажнения. Два-три раза в неделю наносите маску для окрашенных волос, особенно на концы. Держите 10 минут и смывайте холодной водой. Поверьте, волосы скажут спасибо. Не мойте волосы сразу после окрашивания

Если вы только что покрасились — выдержите паузу. Дайте краске зафиксироваться в структуре волоса хотя бы пару дней. Это продлит стойкость цвета и сделает оттенок более глубоким. Защита от тепла — ваш секретный щит

Фен, плойка, утюжок — всё это опасные союзники для окрашенных волос. Без термозащиты волосы быстро теряют и цвет, и здоровье. Просто распыляйте средство перед укладкой — и забудьте о тусклости.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.