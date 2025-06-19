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Этот дуэт не прощает морщин: кожа сбрасывает возраст быстрее, чем вы пьёте кофе

1:36
Моя семья » Красота и стиль

В бьюти-мире, где ежедневно появляются новинки и тренды, есть ингредиенты, проверенные временем — витамин С и гиалуроновая кислота. Они как тандем, способный не просто улучшить кожу, а буквально перезапустить её.

Женщина с прозрачными пластырями от прыщей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с прозрачными пластырями от прыщей

Сила витамина С — не миф

Этот компонент давно стал легендой в косметике. Он делает кожу светлее, борется с тусклостью, пигментацией и первыми морщинами. Особенно эффективна форма L-аскорбиновой кислоты — именно она дарит тот самый эффект "сияния изнутри".

Но важно помнить: не стоит сразу начинать с высокой концентрации. Если кожа чувствительная, лучше вводить витамин С постепенно. А ещё избегайте сочетания с ретинолом и кислотами — это может вызвать раздражение.

Гиалуронка — не просто модное слово

С возрастом уровень гиалуроновой кислоты в коже снижается — отсюда сухость, стянутость и потеря упругости. Добавляя её в уход (в виде сыворотки или крема), вы буквально напаиваете кожу влагой.

Наносить лучше утром и вечером перед основным кремом. Подходит абсолютно всем, легко впитывается и не оставляет липкости. Даже если вы новичок в уходе, этот шаг — обязательная база.

Вместе — сильнее

В тандеме эти два компонента работают идеально: витамин С борется с внешними признаками усталости и старения, а гиалуроновая кислота поддерживает уровень увлажнённости и усиливает эффект.

Уточнения

Гиалуро́новая кислота́ гиалурона́н, гиалурона́т (сокр. ГК) — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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