Разрыхлитель в молоке и никакой химии: педикюр, от которого ахнула даже бабушка

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда достаточно заглянуть в кухонный шкаф, чтобы найти решение для красоты. Моя подруга налила в миску немного молока, добавила щепотку разрыхлителя, и через 10 минут мы обе были в шоке. Никаких дорогих процедур, никакой химии — а результат будто после визита к мастеру.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Педикюр

Что нужно

1 литр молока (можно и меньше, в зависимости от объема миски)

3 столовые ложки разрыхлителя

Теплая миска или таз для замачивания

Как это работает

Подогрейте молоко до комфортной температуры, вылейте в миску, добавьте разрыхлитель и хорошо размешайте. После этого опустите в жидкость ноги и расслабьтесь на 10 минут. Этого времени достаточно, чтобы кожа заметно преобразилась.

Что происходит с кожей

Молоко не только питает и смягчает, но и увлажняет изнутри, а разрыхлитель (в нем содержится пищевая сода) помогает удалить ороговевшие клетки, осветляет кожу и делает её гладкой. Все, что останется — слегка пройтись пемзой. Вуаля — как после спа!

Почему это работает

Молочная кислота глубоко проникает в кожу, а сода усиливает отшелушивающий эффект. Вместе они дают почти магический результат без усилий. Этот метод особенно оценят те, кто устал от бесконечных кремов и салонных записей.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. По сути, он представляет собой аналог маникюра для ног.



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