Купальник уже куплен, а вес стоит: одна привычка мешает похудеть

Лето уже на горизонте, а вместе с ним — отпуск, пляж, купальники и желание срочно привести себя в форму. Многим хочется избавиться от пары лишних килограммов максимально быстро. Но за быстрым результатом часто скрывается то, о чём позже жалеют.
Слишком резкая потеря веса может ударить по здоровью и вызвать серьёзный стресс для организма. Ирина Писарева, диетолог-нутрициолог, предупреждает:
"Все экстренно потерянные килограммы потом быстро возвращаются, и наступает жор. Поэтому есть вероятность, что при таком подходе наберется больше, чем скинуто. Нельзя следовать экстремальным диетам".
Самое разумное решение — мягко скорректировать питание.
Если вы пьёте мало воды или злоупотребляете сладкой газировкой — начните с простого. Пейте больше обычной воды, можно с мятой или лимоном для вкуса.
Исключите фастфуд, перекусы на бегу и булочки. Домашняя еда, приготовленная из простых ингредиентов, — ваш лучший союзник.
Чтобы ускорить метаболизм, не обязательно сразу записываться в марафон.
"Начните с увеличения шагов в день: 10-12 тысяч достаточно. Также можно 2-3 раза в неделю заниматься конкретным видом спорта: плаванием, теннисом, бегом, скандинавской ходьбой", — советует Писарева.
И главное — не пытайтесь достичь всего и сразу. Плавный и осознанный подход к похудению — залог того, что результат останется с вами надолго, а организм скажет "спасибо", сообщает Радио 1.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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