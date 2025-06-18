Купальник уже куплен, а вес стоит: одна привычка мешает похудеть

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето уже на горизонте, а вместе с ним — отпуск, пляж, купальники и желание срочно привести себя в форму. Многим хочется избавиться от пары лишних килограммов максимально быстро. Но за быстрым результатом часто скрывается то, о чём позже жалеют.

Фото: Designed be Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройная фигура девушки

Слишком резкая потеря веса может ударить по здоровью и вызвать серьёзный стресс для организма. Ирина Писарева, диетолог-нутрициолог, предупреждает:

"Все экстренно потерянные килограммы потом быстро возвращаются, и наступает жор. Поэтому есть вероятность, что при таком подходе наберется больше, чем скинуто. Нельзя следовать экстремальным диетам".

Рацион без перегибов

Самое разумное решение — мягко скорректировать питание.

Если вы пьёте мало воды или злоупотребляете сладкой газировкой — начните с простого. Пейте больше обычной воды, можно с мятой или лимоном для вкуса.

Исключите фастфуд, перекусы на бегу и булочки. Домашняя еда, приготовленная из простых ингредиентов, — ваш лучший союзник.

Активность — но без фанатизма

Чтобы ускорить метаболизм, не обязательно сразу записываться в марафон.

"Начните с увеличения шагов в день: 10-12 тысяч достаточно. Также можно 2-3 раза в неделю заниматься конкретным видом спорта: плаванием, теннисом, бегом, скандинавской ходьбой", — советует Писарева.

И главное — не пытайтесь достичь всего и сразу. Плавный и осознанный подход к похудению — залог того, что результат останется с вами надолго, а организм скажет "спасибо", сообщает Радио 1.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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