Пепельные блики и дерзкий боб: формула антиэйдж без уколов

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Моя семья » Красота и стиль

Первые седые волосы появляются внезапно — и вызывают панику. Кто-то бросается за краской, кто-то начинает экспериментировать с домашними средствами. Но зачем скрывать то, что можно выгодно подчеркнуть?

Красивая женщина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивая женщина

Серебро в тренде

Современные женщины всё чаще выбирают не маскировку, а осознанность: подчеркивают седину с помощью стильных стрижек и благородных оттенков.

"Сегодня многие стремятся к естественности. Стрижки и окрашивания, подчеркивающие натуральный цвет, становятся все популярнее. Серебристые оттенки — на пике моды", — говорит колорист Татьяна Калугина.

Шампунь имеет значение

Уход за сединой требует деликатности. Обычные шампуни больше не подойдут: структура седого волоса меняется, он становится жестче, суше. В таких случаях нужно больше питания и увлажнения. Подойдут специальные линейки для седых волос, чтобы вернуть им блеск и мягкость.

Цвет как намерение

Один из ключевых приемов — не закрашивать, а "осветлять" седину. Холодные или теплые блики (жемчуг, серебро) делают образ завершённым, подчёркивая благородство цвета.

"Я добавляю оттенки, чтобы седина выглядела как выбор, а не случайность", — делится Калугина.

Стрижка делает образ

Седина — не повод прятаться, а шанс обновить стиль. Вот несколько вариантов:

  • Пикси — добавляет остроты, подчёркивает черты лица.
  • Боб-каре — акцент на шею и чёткие линии, особенно с плавным переходом оттенков.
  • Лонг-боб — оставляет длину, оставаясь современным.
  • Шегги или каскад — придают объём и динамику, особенно хороши на здоровых волосах.
  • Прямой срез — минимализм, подчёркивающий блеск и плотность волос.
  • Чёлка — мягкая и воздушная или чёткая и графичная — выбор зависит от образа.

Седые волосы — не слабость, а новое лицо красоты. Всё зависит от того, как вы их подаёте.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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