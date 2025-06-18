Пепельные блики и дерзкий боб: формула антиэйдж без уколов

Первые седые волосы появляются внезапно — и вызывают панику. Кто-то бросается за краской, кто-то начинает экспериментировать с домашними средствами. Но зачем скрывать то, что можно выгодно подчеркнуть?
Современные женщины всё чаще выбирают не маскировку, а осознанность: подчеркивают седину с помощью стильных стрижек и благородных оттенков.
"Сегодня многие стремятся к естественности. Стрижки и окрашивания, подчеркивающие натуральный цвет, становятся все популярнее. Серебристые оттенки — на пике моды", — говорит колорист Татьяна Калугина.
Уход за сединой требует деликатности. Обычные шампуни больше не подойдут: структура седого волоса меняется, он становится жестче, суше. В таких случаях нужно больше питания и увлажнения. Подойдут специальные линейки для седых волос, чтобы вернуть им блеск и мягкость.
Один из ключевых приемов — не закрашивать, а "осветлять" седину. Холодные или теплые блики (жемчуг, серебро) делают образ завершённым, подчёркивая благородство цвета.
"Я добавляю оттенки, чтобы седина выглядела как выбор, а не случайность", — делится Калугина.
Седина — не повод прятаться, а шанс обновить стиль. Вот несколько вариантов:
Седые волосы — не слабость, а новое лицо красоты. Всё зависит от того, как вы их подаёте.
Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.
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