Невидимая пленка: как крем с силиконом сводит на нет весь ваш уход

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Если вы следите за уходом за кожей, то наверняка слышали совет: «наносите крем после сыворотки, чтобы запечатать влагу». В целом — логично. Но если финальное средство содержит силиконы, результат может быть совсем не тот, на который вы рассчитываете. Вместо сияния — пленка. Вместо питания — закупоренные поры. Разбираемся, почему не стоит «запечатывать» активные сыворотки кремами с силиконовыми компонентами.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Девушка

Что делают силиконы в косметике?

Силиконы (чаще всего dimethicone, cyclopentasiloxane и их производные) создают на коже гладкий барьер, удерживают влагу и придают текстурам «скользкий» эффект. Именно благодаря им крем легко распределяется, кожа становится мягкой и выглядит визуально ровнее. Однако в этом и кроется подвох.

Почему это проблема при активном уходе?

Сыворотки часто содержат активные компоненты — ниацинамид, витамины, кислоты, антиоксиданты. Чтобы они проникли в кожу и подействовали, им нужен «проход» в глубокие слои.

А силиконовый крем, нанесённый сразу после, формирует барьер, который может «запереть» активные компоненты сверху, не давая им полноценно работать. В итоге вы буквально запечатываете дорогой уход в никуда.

Кроме того, в тёплую погоду или при склонности к жирности кожи, такой барьер может спровоцировать раздражения, высыпания и ощущение «плёнки» на лице.

Что делать правильно?

Выбирайте кремы без силиконов после активных сывороток — на основе глицерина, церамидов, масел или гиалуронки. Если используете силиконовые текстуры, делайте это утром и поверх более лёгкого ухода, например, с термальной водой или базовым увлажнением. Изучайте состав: если dimethicone в начале списка, крем стоит оставить для вечернего ухода или макияжа, а не для «запечатывания» активов.

Силиконы — не зло, но время и место для них должны быть правильными. Активный уход требует продуманного сопровождения, а не гладкой маски поверх.

Уточнения

Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).



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