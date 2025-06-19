Невидимая пленка: как крем с силиконом сводит на нет весь ваш уход

Если вы следите за уходом за кожей, то наверняка слышали совет: «наносите крем после сыворотки, чтобы запечатать влагу». В целом — логично. Но если финальное средство содержит силиконы, результат может быть совсем не тот, на который вы рассчитываете. Вместо сияния — пленка. Вместо питания — закупоренные поры. Разбираемся, почему не стоит «запечатывать» активные сыворотки кремами с силиконовыми компонентами.
Силиконы (чаще всего dimethicone, cyclopentasiloxane и их производные) создают на коже гладкий барьер, удерживают влагу и придают текстурам «скользкий» эффект. Именно благодаря им крем легко распределяется, кожа становится мягкой и выглядит визуально ровнее. Однако в этом и кроется подвох.
Сыворотки часто содержат активные компоненты — ниацинамид, витамины, кислоты, антиоксиданты. Чтобы они проникли в кожу и подействовали, им нужен «проход» в глубокие слои.
А силиконовый крем, нанесённый сразу после, формирует барьер, который может «запереть» активные компоненты сверху, не давая им полноценно работать. В итоге вы буквально запечатываете дорогой уход в никуда.
Кроме того, в тёплую погоду или при склонности к жирности кожи, такой барьер может спровоцировать раздражения, высыпания и ощущение «плёнки» на лице.
Силиконы — не зло, но время и место для них должны быть правильными. Активный уход требует продуманного сопровождения, а не гладкой маски поверх.
Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.