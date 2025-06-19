Мягкое очищение, жёсткое разочарование: когда бессульфатный шампунь делает только хуже

Вы купили модный бессульфатный шампунь, начитались отзывов, но вместо обещанных блестящих локонов — жир у корней, спутанные пряди и ощущение, что голова так и не стала чистой? Знакомо? Бессульфатный шампунь действительно может не сработать — но причина не в его «неправильности», а в особенностях его действия. Разберёмся, почему так происходит и что с этим делать.
Если вы до этого пользовались шампунями с сульфатами (например, SLS или SLES), которые дают активную пену и агрессивно вымывают всё — переход на мягкие ПАВы может казаться провалом. Кожа головы привыкает к интенсивному очищению, и первое время может усиленно «производить» жир.
Несмываемые масла, силиконовые сыворотки, лаки и стайлинг — всё это не смывается обычным бессульфатным шампунем с первого раза. Он слишком деликатный, чтобы справиться с тяжёлыми укладочными средствами.
Мягкие шампуни требуют другого подхода: тщательного распределения по коже головы, массажа и второго намыливания. Это не тот случай, когда можно наспех нанести, вспенить и смыть за 20 секунд.
Бессульфатный шампунь — это не панацея и не универсальное решение. Он работает, когда его использование вписывается в общую систему ухода и вы понимаете, как он взаимодействует с волосами. Просто смыть — уже недостаточно.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.
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