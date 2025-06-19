Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыт секрет Водонаевой: почему она никогда не станет содержанкой
Эти машины не боятся старости: можно брать даже с большим пробегом
Успешный запуск от Honda: как автогигант вышел на орбиту
Экономия в Boeing: какой актив за 10,5 миллиардов долларов стал ключевым
Переселение по новым правилам: как изменится выбор жилья
Самара, Уфа, Москва: flydubai возобновляет сообщение — но не везде
Новая эра отдыха: что принесёт расширение полётной программы Tez Tour в Таиланд
Он напуган, ранен и может напасть в любую секунду: тревога в Коннектикуте
Тяжёлое наследие хита: что скрывает актёр, который устал от Слова пацана

Мягкое очищение, жёсткое разочарование: когда бессульфатный шампунь делает только хуже

Моя семья » Красота и стиль

Вы купили модный бессульфатный шампунь, начитались отзывов, но вместо обещанных блестящих локонов — жир у корней, спутанные пряди и ощущение, что голова так и не стала чистой? Знакомо? Бессульфатный шампунь действительно может не сработать — но причина не в его «неправильности», а в особенностях его действия. Разберёмся, почему так происходит и что с этим делать.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

Почему эффект не как в рекламе?

1. Волосы и кожа головы не готовы

Если вы до этого пользовались шампунями с сульфатами (например, SLS или SLES), которые дают активную пену и агрессивно вымывают всё — переход на мягкие ПАВы может казаться провалом. Кожа головы привыкает к интенсивному очищению, и первое время может усиленно «производить» жир.

2. Вы используете слишком много средств до мытья

Несмываемые масла, силиконовые сыворотки, лаки и стайлинг — всё это не смывается обычным бессульфатным шампунем с первого раза. Он слишком деликатный, чтобы справиться с тяжёлыми укладочными средствами.

3. Вы плохо промываете волосы

Мягкие шампуни требуют другого подхода: тщательного распределения по коже головы, массажа и второго намыливания. Это не тот случай, когда можно наспех нанести, вспенить и смыть за 20 секунд.

Когда бессульфатный шампунь действительно работает

  1. После кератинового выпрямления или ботокса для волос
  2. При чувствительной коже головы и склонности к раздражениям
  3. В условиях частого мытья (например, каждый день после спорта)
  4. В паре с периодическим «глубоким» очищением — 1 раз в неделю используйте очищающий шампунь с сульфатами или пилинг для кожи головы

Бессульфатный шампунь — это не панацея и не универсальное решение. Он работает, когда его использование вписывается в общую систему ухода и вы понимаете, как он взаимодействует с волосами. Просто смыть — уже недостаточно.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Гигант из глубин вернулся: самая большая акула Атлантики снова выходит на охоту
Домашние животные
Гигант из глубин вернулся: самая большая акула Атлантики снова выходит на охоту Аудио 
Просто добавьте это утром в кофе — и забудете, что такое упадок сил
Еда и рецепты
Просто добавьте это утром в кофе — и забудете, что такое упадок сил Аудио 
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Садоводство, цветоводство
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Эта приправа с вашей кухни отпугивает тараканов — и работает лучше химии
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Последние материалы
Самара, Уфа, Москва: flydubai возобновляет сообщение — но не везде
Новая эра отдыха: что принесёт расширение полётной программы Tez Tour в Таиланд
Он напуган, ранен и может напасть в любую секунду: тревога в Коннектикуте
Тяжёлое наследие хита: что скрывает актёр, который устал от Слова пацана
Воздушные жареные пирожки с яблочной начинкой: удивите гостей секретом нежной выпечки
Ужасный секрет Пэрис Хилтон: как предательство бывшего возлюбленного обернулось для неё публичным позором
Этот японский кроссовер вернулся — и стоит как бюджетный китаец
Сантехник рассказал, что нужно делать дома, как только вы вернетесь домой с моря
Убедитесь, что ваши цветы не теряют жизнь: 5 секретов о том, как спасти растения у забора
Гигантский сорняк на склонах Килиманджаро: почему он вырастает до 9 метров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.