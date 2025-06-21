Модный обман: платья, которые уже не носят стильные женщины

Летом так хочется выглядеть стильно, а магазины и маркетплейсы будто сговорились — снова предлагают старые фасоны, которые давно утратили актуальность. Чтобы не потратить деньги зря, вот список платьев, которые в 2025 году лучше оставить в прошлом.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в летнем платье

Платья-крестьянки.

Цветочный принт, резинка на плечах и расслабленный силуэт — прошлым летом это было повсюду. Сейчас такие платья выглядят просто и даже устаревшими. Лучше выбирать однотонные модели с открытой зоной ключиц — они смотрятся элегантно.

Резинки на талии.

Жатая резинка — не союзник фигуры. Она подчёркивает живот и сбивает пропорции. Намного эффектнее смотрятся корсетные силуэты, пояса или актуальные облегающие фасоны.

Многоярусные сарафаны.

Кажутся лёгкими и удобными, но на деле — слишком пышные и часто с синтетикой. Такие платья тяжело вписываются в городской стиль и летом быстро теряют комфорт.

Джинсовые платья.

Деним не исчез — просто сейчас в тренде лёгкость. Джинсовые фасоны лучше оставить до осени, а летом выбрать хлопок, лен и струящиеся ткани.

Акцентные воротнички.

Раньше это был хит, теперь — перегруз. Платья с крупным воротником можно оставить для фотосессий, но не для повседневной носки.

Платья-футболки.

Слоганы, свободный крой и спортивная стилистика — всё это больше напоминает домашнюю одежду. Даже с поясом такие платья не спасают образ.

Шифон с резинкой.

Выглядит воздушно, но портит фигуру. Особенно в районе живота. Если заменить резинку на стильный ремень — другое дело.

Что модно этим летом

Платья с драпировками, открытыми плечами, вырезами

Натуральные ткани: лен, хлопок, тонкий трикотаж

Бельевой стиль, мини и ретро-силуэты

Объёмные рукава, акцент на спине, разрезы

Принты: цветочек, горошек, клетка

Платья-пиджаки, сарафаны с завязками

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви.



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