Модный обман: платья, которые уже не носят стильные женщины

Летом так хочется выглядеть стильно, а магазины и маркетплейсы будто сговорились — снова предлагают старые фасоны, которые давно утратили актуальность. Чтобы не потратить деньги зря, вот список платьев, которые в 2025 году лучше оставить в прошлом.
Платья-крестьянки.
Цветочный принт, резинка на плечах и расслабленный силуэт — прошлым летом это было повсюду. Сейчас такие платья выглядят просто и даже устаревшими. Лучше выбирать однотонные модели с открытой зоной ключиц — они смотрятся элегантно.
Резинки на талии.
Жатая резинка — не союзник фигуры. Она подчёркивает живот и сбивает пропорции. Намного эффектнее смотрятся корсетные силуэты, пояса или актуальные облегающие фасоны.
Многоярусные сарафаны.
Кажутся лёгкими и удобными, но на деле — слишком пышные и часто с синтетикой. Такие платья тяжело вписываются в городской стиль и летом быстро теряют комфорт.
Джинсовые платья.
Деним не исчез — просто сейчас в тренде лёгкость. Джинсовые фасоны лучше оставить до осени, а летом выбрать хлопок, лен и струящиеся ткани.
Акцентные воротнички.
Раньше это был хит, теперь — перегруз. Платья с крупным воротником можно оставить для фотосессий, но не для повседневной носки.
Платья-футболки.
Слоганы, свободный крой и спортивная стилистика — всё это больше напоминает домашнюю одежду. Даже с поясом такие платья не спасают образ.
Шифон с резинкой.
Выглядит воздушно, но портит фигуру. Особенно в районе живота. Если заменить резинку на стильный ремень — другое дело.
Платья с драпировками, открытыми плечами, вырезами
Натуральные ткани: лен, хлопок, тонкий трикотаж
Бельевой стиль, мини и ретро-силуэты
Объёмные рукава, акцент на спине, разрезы
Принты: цветочек, горошек, клетка
Платья-пиджаки, сарафаны с завязками
Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви.
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