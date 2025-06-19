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Макияж, который делает вас старше: пять приёмов, о которых стоит забыть навсегда

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Макияж способен творить чудеса — освежать лицо, подчёркивать достоинства и даже визуально стирать усталость. Но стоит сделать одну ошибку — и вместо «минус пять лет» в зеркале появится обратный эффект. Антивозрастной макияж — это не только правильные средства, но и избегание распространённых промахов, которые незаметно подчеркивают возраст. Разберём, чего точно не стоит делать, если вы хотите выглядеть моложе.

Макияж
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж

Ошибка №1: плотный матовый тон

Тональный крем с плотной текстурой и матовым финишем подчёркивает каждую морщинку. Вместо молодого бархатистого лица получается «замазанный» эффект, который делает кожу сухой и уставшей. Лучше выбирать лёгкие увлажняющие тональные основы с эффектом сияния.

Ошибка №2: пудра на всё лицо

Пудра может стать врагом, если нанести её на всё лицо толстым слоем. Она «забивается» в заломы, подчеркивает текстуру кожи и лишает её живого блеска. Используйте пудру точечно — на Т-зону и под глаза.

Ошибка №3: тёмный контур и резкие линии

Чёткий контур губ и жёсткие стрелки придают лицу строгость и визуально старят. А тёмные оттенки делают губы визуально тоньше. Предпочтение стоит отдавать мягкой растушёвке и нейтральным, освежающим оттенкам.

Ошибка №4: отсутствие сияния

С возрастом кожа теряет естественное свечение, и макияж должен это компенсировать. Но многие боятся хайлайтеров. Напрасно. Главное — не наносить их на морщины, а использовать аккуратно: на скулы, над губой, во внутренний уголок глаза.

Ошибка №5: неухоженные брови

Редкие или слишком тёмные и тонкие брови придают лицу усталый вид. Используйте пудровые тени или карандаш чуть светлее вашего натурального цвета — это визуально «откроет» взгляд.

Антивозрастной макияж — это не про маскировку, а про мягкое освежение. Избегайте перегруза, сухих текстур и жёстких линий — и возраст останется только в паспорте.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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