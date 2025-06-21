Макияж, который незаметно старит: 5 приёмов, от которых лучше отказаться

2:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда макияж может сыграть против — особенно если повторяются привычные ошибки. И дело даже не в возрасте, а в приёмах, которые визуально "утяжеляют" лицо и делают образ старомодным. Ни в коем случае не критика, а просто наблюдения — вдруг что-то из списка покажется вам знакомым?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивая женщина

Яркая помада — и больше ничего

Один из самых заметных моментов — когда на лице только насыщенная помада. Красиво? Возможно. Но только если кожа подготовлена, а взгляд не потерян. В молодости на фоне ярких губ часто работают и глаза, и тон, а с возрастом без этого контраста образ может показаться уставшим.

Стрелки, которые теряются на глазах

Толстые и обрывающиеся линии подводки — особенно в уголках глаз — часто встречаются у женщин в возрасте. Возможно, дело в зрении: сложно точно нанести линию. Но такие стрелки визуально "ломают" форму глаз и делают взгляд тяжеловатым.

Про брови забыли

Сейчас даже без макияжа девушки редко выходят из дома без оформленных бровей. Они — как рамка для лица. Но у многих женщин постарше брови остаются "естественными": без фиксации, без подчёркивания формы. А ведь лёгкий гель и расчёска творят чудеса.

Только нижнее веко

Это один из самых "возрастных" приёмов: прокрасить только нижнее веко. Визуально глаза будто "опускаются", появляется ощущение усталости. Молодые девушки так не делают, и не просто так.

Не прокрашены уголки глаз

Иногда это происходит из-за аллергии или повышенной чувствительности. Но если внутренние уголки глаз остаются без макияжа, глаз выглядит "обрезанным". Лучше наносить лёгкие линии, которые при стирании не будут выглядеть как случайность.

Каждый макияж — дело вкуса. Но если хочется выглядеть моложе и свежее — эти нюансы стоит пересмотреть.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





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