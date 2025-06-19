Никаких платьев! Вот что носят летом те, кто ценит комфорт и стиль

Не всем по душе платья, и это абсолютно нормально. Летний гардероб может быть стильным, женственным и удобным без единого платья — главное, знать альтернативы, которые не уступают по эффектности. Если вы избегаете летящих юбок и романтичных фасонов, вот что стоит примерить этим летом, чтобы не страдать от жары и при этом выглядеть свежо и современно.
Лён — спасение в жару. Идеальный выбор — монохромные костюмы из льна с рубашкой и шортами или широкими брюками. Такой образ выглядит расслабленно, но дорого и уместно даже в городе.
Если не платья, то комбинезоны! Особый шик — свободные модели на тонких лямках, из хлопка или вискозы. Их легко стилизовать под кэжуал или отпускной образ, и они совершенно не сковывают движений.
Юбки не всегда равно платья. Прямая или А-силуэта юбка миди + лаконичный топ или хлопковая футболка = комфортный и стильный лук. Такой образ можно носить хоть каждый день — без романтики, но со вкусом.
Выбирайте бермуды, модели с завышенной талией или из денима с необычным кроем. В паре с белой рубашкой или блузой на пуговицах это уже почти замена платью — но куда более практичная.
Лёгкие широкие брюки — это удобно. Они не липнут к телу, скрывают всё лишнее, смотрятся элегантно и подходят под всё: от кроп-топов до льняных жакетов.
Платья — не единственный способ пережить лето красиво. Комфортные ткани, свободный крой и немного фантазии — и у вас десятки стильных вариантов, не уступающих по женственности и лёгкости ни одному платью.
Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. Также предмет женского гардероба, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног.
Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.
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