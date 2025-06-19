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Макияж без рисков: эти тени подойдут любой внешности и возрасту

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Индустрия красоты диктует тренды, но есть тени, которые работают всегда — вне зависимости от цвета глаз, типа внешности и возраста. Это несложные базовые оттенки, которые делают макияж выразительным и свежим без усилий. Они подойдут и для новичков, и для тех, кто давно в теме.

Палетка теней
Фото: flickr.com by Anniina Rutanen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Палетка теней

1. Тауп (серо-коричневый) — идеальный базовый

Нейтральный, благородный и абсолютно универсальный. Такие тени подходят для моделирования века, мягкого смоки или лёгкого дневного макияжа. Они не делают взгляд уставшим, как серые. Особенно хороши на зрелой коже — подчёркивают форму глаз, не утяжеляя её.

2. Персиковый — для свежести и сияния

Этот оттенок творит чудеса. Персиковые тени освежают взгляд, сглаживают синеву под глазами и придают лицу отдохнувший вид. Они идут как блондинкам, так и брюнеткам, отлично сочетаются с бронзером, и с лёгкостью «впишутся» в любой макияж — от нюд до вечернего. Главное — выбирать не слишком неоновый, а мягкий приглушённый подтон.

3. Шампань с сатиновым финишем — блеск без перегруза

Лёгкое сияние цвета шампанского — то, что оживляет макияж без эффекта «металла». Это идеальный акцент во внутренний уголок глаза или на всё подвижное веко. Он визуально делает глаза больше, а взгляд — светлее и бодрее. Такой оттенок подойдёт и на утро, и на вечер, особенно если у вас сухая или возрастная кожа — он не подчеркнёт морщинки.

С тенями легко переборщить, но с этими тремя — почти невозможно.

Уточнения

Тени для век — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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