Макияж без рисков: эти тени подойдут любой внешности и возрасту

Индустрия красоты диктует тренды, но есть тени, которые работают всегда — вне зависимости от цвета глаз, типа внешности и возраста. Это несложные базовые оттенки, которые делают макияж выразительным и свежим без усилий. Они подойдут и для новичков, и для тех, кто давно в теме.
Нейтральный, благородный и абсолютно универсальный. Такие тени подходят для моделирования века, мягкого смоки или лёгкого дневного макияжа. Они не делают взгляд уставшим, как серые. Особенно хороши на зрелой коже — подчёркивают форму глаз, не утяжеляя её.
Этот оттенок творит чудеса. Персиковые тени освежают взгляд, сглаживают синеву под глазами и придают лицу отдохнувший вид. Они идут как блондинкам, так и брюнеткам, отлично сочетаются с бронзером, и с лёгкостью «впишутся» в любой макияж — от нюд до вечернего. Главное — выбирать не слишком неоновый, а мягкий приглушённый подтон.
Лёгкое сияние цвета шампанского — то, что оживляет макияж без эффекта «металла». Это идеальный акцент во внутренний уголок глаза или на всё подвижное веко. Он визуально делает глаза больше, а взгляд — светлее и бодрее. Такой оттенок подойдёт и на утро, и на вечер, особенно если у вас сухая или возрастная кожа — он не подчеркнёт морщинки.
С тенями легко переборщить, но с этими тремя — почти невозможно.
Тени для век — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.
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