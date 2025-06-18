Окрашенные волосы не обречены: советы, которые действительно спасают

Окрашенные волосы могут выглядеть роскошно, но за внешним блеском часто скрывается хрупкость, сухость и ломкость. Чтобы вернуть прядям здоровье и сияние, нужно не просто сменить шампунь, а выстроить системный и бережный уход. Главное — не ждать чудес за один день, а действовать последовательно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с медно-вишнёвым балаяжем

1. Питание и увлажнение — база ухода

После окрашивания волосам не хватает влаги, поэтому первые союзники — интенсивные маски и бальзамы с керамидами, маслами, гиалуроновой кислотой и пантенолом. Наносите их минимум дважды в неделю. Лучше чередовать увлажняющие и восстанавливающие средства, чтобы воздействовать на все уровни структуры.

2. Бессульфатный шампунь — не каприз, а необходимость

Он не вымывает пигмент так агрессивно, как обычный, и не сушит волосы. Особенно если вы окрашиваетесь в яркие или холодные тона. Ищите формулы с мягкими ПАВами (кокоглюкозид, децилглюкозид), чтобы сохранить цвет и здоровье.

3. Обязательная термозащита

Фен и утюжок усиливают повреждения, особенно на ослабленных окрашенных прядях. Используйте термозащитные спреи, сыворотки или флюиды с силиконами — они создают барьер и помогают предотвратить ломкость.

4. Добавьте в уход масла

Аргана, жожоба, кокос — эти масла не только питают, но и удерживают влагу. Наносите их на длину и кончики перед мытьём или после — как несмываемый уход.

5. Плановое обновление стрижки

Секущиеся кончики не склеит ни одно средство. Подравнивайте волосы каждые 6–8 недель — это придаст причёске опрятность и ускорит восстановление.

Окрашенные волосы требуют чуть больше внимания, но результат — живые, блестящие и мягкие пряди — того стоит. Главное — регулярность, грамотный подбор средств и бережное отношение.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.



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