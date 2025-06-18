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Почему летом кожа становится стянутой и шершавой — ответ не на поверхности

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Лето — сезон яркого солнца, лёгких текстур и… неожиданной сухости кожи. Казалось бы, жара, повышенная влажность и активная работа сальных желёз должны делать кожу увлажнённой, но по факту многие замечают шелушение и стянутость. Почему это происходит и при чём тут не только солнце — разбираемся.

Женщина на солнце с сияющей кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина на солнце с сияющей кожей

Виновник №1: кондиционеры

Ваш любимый прохладный бриз из кондиционера — главный скрытый враг кожи летом. Он сушит воздух в помещении, а вместе с ним и вашу кожу. Постоянное пребывание под потоком холодного сухого воздуха приводит к обезвоживанию, особенно в зоне щёк, губ и вокруг глаз.

Виновник №2: агрессивное очищение

Летом мы чаще умываемся, используем матирующие средства и усиленно смываем пот и SPF. Но при этом легко переборщить с кислотами, гелями с SLS или щётками. В результате защитный барьер кожи разрушается, а вместе с ним — способность удерживать влагу.

Виновник №3: недостаток «внутренней» воды

Когда жара невыносима, не все могут выпивать положенные 1,5–2 литра воды. И организм, стремясь охладиться, отбирает влагу откуда может — в том числе и от кожи. Итог — сухость, даже если снаружи всё кажется «влажным».

Виновник №4: солнце и ветер

Даже с SPF солнце испаряет влагу с поверхности кожи, а ветер усиливает этот процесс. Особенно если вы любите отдых у моря или просто много гуляете. Под загаром часто прячется банальное обезвоживание.

Что делать

Добавьте в уход увлажняющие маски 2–3 раза в неделю, откажитесь от спиртовых тонеров и пересмотрите очищение. А главное — не пересушивайте себя изнутри: вода и питание летом важны не меньше, чем зимой.

Уточнения

Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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