Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устали от непослушной собаки на улице? Вот причины, почему она игнорирует вас
Ты была бы счастлива даже без меня: Сарик Андреасян публично обратился к жене
Тёмная сторона ChatGPT: как ИИ влияет на психику
Опасность в лукошке: где покупать черешню, чтобы не отравиться
Это не просто суп: как сделать фрикадельки, от которых все будут в восторге
Ирак нарастил поставки нефти в США: что стоит за этим скачком
Lada Azimut показала себя на ПМЭФ: есть шанс изменить рынок кроссоверов
Строительная революция: разработан идеальный заменитель дерева
Речной бум: как Ростов за лето стал столицей круизов

Фурнитура, которая портит образ: пять деталей, которые выдают бюджетный гардероб

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Даже самая дорогая ткань может выглядеть дешево, если на ней неправильная фурнитура. Пуговицы, молнии, пряжки, клёпки и даже подкладка способны разрушить первое впечатление — особенно если они выглядят как дешёвый пластик, блестят как ёлочные игрушки или неуместны по стилю. Хотите выглядеть элегантно и дорого? Проверьте эти детали до покупки — или замените после.

Манекены в одежде
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Манекены в одежде

1. Пластиковые блестящие пуговицы

Особенно в пальто, жакетах и классических рубашках. Такие пуговицы моментально удешевляют образ. Меняйте их на матовые, имитирующие перламутр или кость — эффект «дорогой вещи» будет мгновенным.

2. Кривые молнии с огромными собачками

Застёжки с дешёвой гальваникой, громоздкими бегунками и неаккуратной строчкой — маркер масс-маркета. У хорошей молнии всё скромно и ровно: металлический блеск приглушённый, зубцы незаметные, а бегунок — минималистичный.

3. Декор под золото и серебро

Накладные цепочки, заклёпки, металлические эмблемы — если они светятся, как новогодняя гирлянда, — вещь тут же теряет стиль. Особенно если фурнитура не сочетается по цвету с украшениями.

4. Тонкая или скользкая подкладка

Когда подкладка «шуршит» или электризуется, это сигнал, что на ткани сэкономили. Плотная вискоза или качественный полиэстер выглядят и ощущаются гораздо презентабельнее.

5. Пластиковые пряжки и кнопки

На ремнях, обуви и аксессуарах пластиковая фурнитура выглядит игрушечно. Металл или обтяжка тканью — вот признаки продуманного дизайна.

Покупая вещь, всегда смотрите не только на фасон, но и на детали. Иногда замена пуговиц или молнии — самый бюджетный способ превратить недорогую одежду в визуально люксовую.

Уточнения

Фурниту́ра — вспомогательные части и детали, необходимые для изготовления некоего цельного предмета.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Необычный камень на Марсе нарушил логику научной команды
Наука и техника
Необычный камень на Марсе нарушил логику научной команды Аудио 
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Российский шоу-бизнес
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова Аудио 
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Недвижимость
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Эта приправа с вашей кухни отпугивает тараканов — и работает лучше химии
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Обрезать срочно: эти кустарники требуют секатора в июне — потом будет уже поздно
Когда медведь превращается в машину гнева: три пика агрессии
Когда медведь превращается в машину гнева: три пика агрессии
Последние материалы
Строительная революция: разработан идеальный заменитель дерева
Речной бум: как Ростов за лето стал столицей круизов
Фурнитура, которая портит образ: пять деталей, которые выдают бюджетный гардероб
Чудесный раствор для роз: 4 простых ингредиента, о которых не догадывались
19 июня: детский футбол, день рождения водки и первый День отца
Ловушка для простаков: в России ввели неожиданное наказание
Наступление Лондона: Великобритания открыла новый фронт против России
Вторая попа — не приговор: как убрать складку под ягодицами и почему она появляется
15 минут на солнце: дерматолог рассказала, когда можно пренебречь SPF-защитой
Дмитрий Дюжев: современному кино нужны новые истории, а не ремейки Бригады
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.