Фурнитура, которая портит образ: пять деталей, которые выдают бюджетный гардероб

2:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Даже самая дорогая ткань может выглядеть дешево, если на ней неправильная фурнитура. Пуговицы, молнии, пряжки, клёпки и даже подкладка способны разрушить первое впечатление — особенно если они выглядят как дешёвый пластик, блестят как ёлочные игрушки или неуместны по стилю. Хотите выглядеть элегантно и дорого? Проверьте эти детали до покупки — или замените после.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Манекены в одежде

1. Пластиковые блестящие пуговицы

Особенно в пальто, жакетах и классических рубашках. Такие пуговицы моментально удешевляют образ. Меняйте их на матовые, имитирующие перламутр или кость — эффект «дорогой вещи» будет мгновенным.

2. Кривые молнии с огромными собачками

Застёжки с дешёвой гальваникой, громоздкими бегунками и неаккуратной строчкой — маркер масс-маркета. У хорошей молнии всё скромно и ровно: металлический блеск приглушённый, зубцы незаметные, а бегунок — минималистичный.

3. Декор под золото и серебро

Накладные цепочки, заклёпки, металлические эмблемы — если они светятся, как новогодняя гирлянда, — вещь тут же теряет стиль. Особенно если фурнитура не сочетается по цвету с украшениями.

4. Тонкая или скользкая подкладка

Когда подкладка «шуршит» или электризуется, это сигнал, что на ткани сэкономили. Плотная вискоза или качественный полиэстер выглядят и ощущаются гораздо презентабельнее.

5. Пластиковые пряжки и кнопки

На ремнях, обуви и аксессуарах пластиковая фурнитура выглядит игрушечно. Металл или обтяжка тканью — вот признаки продуманного дизайна.

Покупая вещь, всегда смотрите не только на фасон, но и на детали. Иногда замена пуговиц или молнии — самый бюджетный способ превратить недорогую одежду в визуально люксовую.

Уточнения

Фурниту́ра — вспомогательные части и детали, необходимые для изготовления некоего цельного предмета.



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