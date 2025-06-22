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Шесть новых техник нанесения румян: откройте для себя искусство сияния, вдохновлённое летом

2:52
Моя семья » Красота и стиль

Прошлым летом яркие, выразительные румяна стали настоящим трендом. Их нанесение без особых ограничений стало нормой, что можно связать с влиянием поп-культуры, например, с образом одной популярной певицы, или с тем, что подиумные тенденции проникли в повседневную жизнь.

Наращивание ресниц с эффектом стрелок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наращивание ресниц с эффектом стрелок

Этот подход был насыщен и экспрессивен, но в 2025 году ситуация изменилась. Румяна по-прежнему остаются в центре внимания, но теперь к ним относятся с новым подходом. Художники и любители макияжа экспериментируют с размещением, текстурой и тоном. Теперь акцент делается на создании мягких, размытых эффектов, которые скульптурируют и подчеркивают лицо, или на размытых смесях, имитирующих тепло солнца в конце дня.

Румяна можно наносить на скулы или плавно смешивать с кожей с помощью люминайзера. Основные тенденции лета 2025 года — это персонализация и безупречное нанесение. Вот шесть новых техник, которые обещают стать популярными в этом сезоне, о которых рассказывает bustle.com.

  1. Румяна "Закат". Летние закаты вдохновляют на использование теплых оттенков румян, которые создают эффект сияния золотого часа. Для достижения такого результата рекомендуется использовать жидкие румяна Soft Pinch Liquid Blush в тонах Joy и Happy.
  2. Эффект подсвеченной изнутри кожи. Чтобы добавить румянцам сияния, можно смешать их с жидким хайлайтером. Это создаст влажный и сияющий эффект.
  3. Скрытые румяна. Чтобы избежать чрезмерного использования румян, можно использовать технику маскировки с помощью консилера. Это поможет сгладить резкие линии и контролировать интенсивность румян.
  4. Влияние K-Beauty. Тренд корейской косметики "эгьё-саль" становится популярным и в США. Эта техника подчеркивает милый отек под глазами, придавая лицу молодой и сияющий вид. Для этого нужно нанести румяна чуть ниже кожи под глазами, используя персиковый оттенок.
  5. Румяна на носу. Нанесение румян на переносицу может придать лицу легкое загорелое сияние. Для этого достаточно легкого прикосновения, чтобы избежать театрального эффекта.
  6. Акварельные румяна. Летом 2025 года в моде мягкий фокус и полупрозрачный финиш. Для достижения такого эффекта рекомендуется наносить румяна ультралегкими слоями с помощью пушистой кисти. Лучше всего для этого подходят жидкие и гелевые формулы, которые равномерно впитываются в кожу.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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