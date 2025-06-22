Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Упущенная зона: что нужно тренировать всем мужчинам после 30 — и почему это важно
Вера Брежнева удивила поклонников: что скрывается за её откровенной фотосессией?
Они были братьями — теперь один в списке вымерших, а другой — в списке уязвимых
Живёте с этим газом и не знаете об этом: тихий убийца действует без запаха и следа
GoodPop: как мексиканское мороженое стало многомиллионным бизнесом
Не всё так просто: правда о ручном сборе колорадских жуков
Неожиданная правда о женщинах Древнего Египта: мифы и реальность
Без муки, но со вкусом: оладьи, которые перевернут ваши представления о готовке
Авто, которое не подведет с первого старта: идеальный автомобиль для новичков в Болгарии

Не делайте эту ошибку после отпуска: хорошее состояние вашей кожи под угрозой

2:30
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы сохранить увлажненность кожи после отпуска, рекомендуется избегать горячей воды. Вместо этого лучше принимать теплый душ, чтобы минимизировать сухость. После водных процедур важно аккуратно промокнуть кожу полотенцем, чтобы не повредить ее.

Красивая женщина
Фото: Designed be Freepik by dcstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина

Карина Цветкова, блогер и основатель бренда SILQIE, подчеркивает важность поддержания водного баланса в организме. Она советует выпивать не менее 1,5-2 литров воды в день, особенно в жаркую погоду. Вода с pH от 6,5 до 8,5 будет наиболее полезной. Также можно добавить в рацион электролиты или кокосовую воду, которые помогут поддерживать энергию и свежесть организма, добавляет Газета.Ru со ссылкой на эксперта.

Для интенсивного увлажнения кожи Карина рекомендует использовать сыворотки с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, ниацинамидом и пептидами.

"Наносите их на влажную кожу сразу после тоника. Завершите уход кремами с церамидами, скваланом, пантенолом и центеллой. Они восстанавливают барьер кожи, успокаивают и придают лицу мягкость и здоровое сияние", — добавила Цветкова.

Для быстрого восстановления свежести кожи после пробуждения Карина советует использовать тканевые маски, насыщенные гиалуроновой кислотой, коллагеном и экстрактами морских водорослей.

В первую неделю после отпуска рекомендуется избегать использования скрабов, так как кожа после загара особенно уязвима и подвержена травмированию. Вместо этого лучше выбрать мягкий энзимный пилинг или кислотный тоник с PHA.

Карина также акцентирует внимание на важности увлажнения тела. Она рекомендует использовать молочко или бальзам с маслами ши, миндаля, жожоба или алоэ. Для сухой кожи масло следует наносить сразу после душа.

Наконец, Карина напоминает о необходимости использования крема с SPF даже после возвращения из отпуска. Она советует ежедневно наносить крем с SPF 30+, особенно в городе, где ультрафиолетовое излучение усиливается под воздействием агрессивной городской среды. Такая защита поможет предотвратить пигментацию, обезвоживание и замедлить возрастные изменения.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Авто
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей Аудио 
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Наука и техника
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться Аудио 
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Красота и стиль
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка Аудио 
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Последние материалы
Живёте с этим газом и не знаете об этом: тихий убийца действует без запаха и следа
GoodPop: как мексиканское мороженое стало многомиллионным бизнесом
Не всё так просто: правда о ручном сборе колорадских жуков
Неожиданная правда о женщинах Древнего Египта: мифы и реальность
Авто, которое не подведет с первого старта: идеальный автомобиль для новичков в Болгарии
Без муки, но со вкусом: оладьи, которые перевернут ваши представления о готовке
Шесть новых техник нанесения румян: откройте для себя искусство сияния, вдохновлённое летом
Диетологи советуют: этот сок перед сном помогает избавиться от запоров
Шоколад и собаки: коварный дуэт, который может закончиться трагедией
Забудьте о химии: как бороться с сорняками простыми натуральными средствами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.