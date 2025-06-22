Не делайте эту ошибку после отпуска: хорошее состояние вашей кожи под угрозой

2:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чтобы сохранить увлажненность кожи после отпуска, рекомендуется избегать горячей воды. Вместо этого лучше принимать теплый душ, чтобы минимизировать сухость. После водных процедур важно аккуратно промокнуть кожу полотенцем, чтобы не повредить ее.

Фото: Designed be Freepik by dcstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивая женщина

Карина Цветкова, блогер и основатель бренда SILQIE, подчеркивает важность поддержания водного баланса в организме. Она советует выпивать не менее 1,5-2 литров воды в день, особенно в жаркую погоду. Вода с pH от 6,5 до 8,5 будет наиболее полезной. Также можно добавить в рацион электролиты или кокосовую воду, которые помогут поддерживать энергию и свежесть организма, добавляет Газета.Ru со ссылкой на эксперта.

Для интенсивного увлажнения кожи Карина рекомендует использовать сыворотки с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, ниацинамидом и пептидами.

"Наносите их на влажную кожу сразу после тоника. Завершите уход кремами с церамидами, скваланом, пантенолом и центеллой. Они восстанавливают барьер кожи, успокаивают и придают лицу мягкость и здоровое сияние", — добавила Цветкова.

Для быстрого восстановления свежести кожи после пробуждения Карина советует использовать тканевые маски, насыщенные гиалуроновой кислотой, коллагеном и экстрактами морских водорослей.

В первую неделю после отпуска рекомендуется избегать использования скрабов, так как кожа после загара особенно уязвима и подвержена травмированию. Вместо этого лучше выбрать мягкий энзимный пилинг или кислотный тоник с PHA.

Карина также акцентирует внимание на важности увлажнения тела. Она рекомендует использовать молочко или бальзам с маслами ши, миндаля, жожоба или алоэ. Для сухой кожи масло следует наносить сразу после душа.

Наконец, Карина напоминает о необходимости использования крема с SPF даже после возвращения из отпуска. Она советует ежедневно наносить крем с SPF 30+, особенно в городе, где ультрафиолетовое излучение усиливается под воздействием агрессивной городской среды. Такая защита поможет предотвратить пигментацию, обезвоживание и замедлить возрастные изменения.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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