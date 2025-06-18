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Сжигает жир — или сжигает тебя? Жара проверяет на прочность

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Лето — сезон, когда хочется двигаться, быть активным и держать себя в форме. Но жара может сыграть злую шутку с организмом, особенно если выйти на пробежку в полдень. Всё не так однозначно: у тренировок в жару есть как плюсы, так и серьёзные минусы. Главное — знать, как бегать правильно и не навредить себе.

Утренняя пробежка по аллее на рассвете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренняя пробежка по аллее на рассвете

Польза: как жаркая пробежка закаляет тело

Если заниматься бегом грамотно, организм получает мощный тренировочный стимул:

  • Улучшение терморегуляции. Систематические пробежки при высоких температурах помогают телу быстрее адаптироваться к жаре, улучшая работу потовых желез и кровоток.
  • Рост выносливости. Жара — это дополнительная нагрузка. Сердцу приходится трудиться активнее, что укрепляет сердечно-сосудистую систему.
  • Метаболический толчок. Организм тратит больше энергии на охлаждение, а значит — ускоряет обмен веществ и помогает сжигать больше калорий.

Риски: когда жара переходит в опасность

Однако у такого "тренинга" есть и тёмная сторона:

  • Перегрев и тепловой удар. Температуры выше 30 °C опасны: тело может не справиться с охлаждением, что грозит головокружением, тошнотой или даже потерей сознания.
  • Обезвоживание. Активное потоотделение — прямой путь к потере жидкости и солей. Итог — судороги, слабость, скачки давления.
  • Нагрузка на сердце. Людям с гипертонией и другими сердечными заболеваниями особенно важно быть осторожными.
  • Ожоги и УФ-риски. Даже один выход на солнце без защиты может закончиться долгосрочными проблемами для кожи.

Как бегать летом безопасно

  • Выбирайте подходящее время. Лучше выходить на пробежку утром до 10:00 или вечером после 18:00.
  • Следите за водным балансом. Пейте воду до, во время и после тренировки — лучше с электролитами.
  • Одевайтесь правильно. Светлая одежда из дышащих тканей, головной убор и солнцезащитные очки — мастхэв.
  • Уменьшайте нагрузку. Укоротите дистанцию и снизьте темп, чтобы не перегружать организм.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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