Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водители кладут мыло в машину — традиция с неожиданным эффектом
Город, в котором остановилось время: французская деревушка, где каждое фото — как картина
Одна ошибка в июле — и вы прощаетесь с урожаем смородины до следующего года
Цены на платину выросли: временный тренд или новая реальность
Необычный камень на Марсе нарушил логику научной команды
Забудьте про час варки: как шоковая заморозка делает свеклу мягкой за 5 минут
Женское одиночество в 30+ и 40+: что на самом деле мешает найти любовь и личное счастье
Гранта в 2025: реальная цена, скрытые допы и несуществующая база
Низовка уходит: ледяное море прогреется до +23 на курортах Крыма

Цветочный эликсир против волосопада: что скрывает масло, знакомое с детства

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Масло шиповника — не просто романтичное название на этикетке. Это природное средство давно покорило косметические полки благодаря мощному коктейлю витаминов и антиоксидантов. Его обожают не только за уход за кожей, но и за реальную помощь волосам.

Эфирные масла
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Эфирные масла

Содержит оно целый арсенал полезностей: витамин C, витамин A, линолевую кислоту. А если вы ещё не пробовали использовать его в уходе за волосами — возможно, упускаете маленькое чудо в бутылочке.

Что масло делает для волос

1. Укрепляет корни и борется с ломкостью

Массаж с маслом шиповника способен "разбудить" волосяные луковицы. Он не только укрепляет фолликулы, но и помогает бороться с выпадением. Постоянное применение делает волосы заметно крепче — они меньше ломаются, дольше остаются густыми и сильными.

2. Увлажняет от корней до кончиков

Уникальность шиповника — в его двойном действии: с одной стороны, он глубоко увлажняет, а с другой — создаёт защитную плёнку, которая удерживает влагу. Это особенно важно, если кожа головы страдает от сухости, а волосы выглядят тусклыми и ломкими.

3. Успокаивает кожу головы

Если вы сталкиваетесь с раздражением, зудом или шелушением — это масло поможет. Его антимикробные и противовоспалительные свойства снижают воспаления и ускоряют заживление. Особенно приятно: эффект чувствуется уже после нескольких применений.

Неудивительно, что масло шиповника всё чаще становится любимцем не только в уходе за лицом, но и в домашней "спа-рутине" для волос. А его тонкий аромат превращает каждый массаж в маленькую сеансу ароматерапии.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов
Еда и рецепты
Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов Аудио 
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Домашние животные
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Последние материалы
Водители кладут мыло в машину — традиция с неожиданным эффектом
Город, в котором остановилось время: французская деревушка, где каждое фото — как картина
Одна ошибка в июле — и вы прощаетесь с урожаем смородины до следующего года
Цены на платину выросли: временный тренд или новая реальность
Необычный камень на Марсе нарушил логику научной команды
Забудьте про час варки: как шоковая заморозка делает свеклу мягкой за 5 минут
Женское одиночество в 30+ и 40+: что на самом деле мешает найти любовь и личное счастье
Гранта в 2025: реальная цена, скрытые допы и несуществующая база
Низовка уходит: ледяное море прогреется до +23 на курортах Крыма
Наёмники у границы: ВСУ попытались прорваться в Курскую область — среди них испаноговорящие бойцы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.