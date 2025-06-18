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Жара, укладки нет, а ты красива: волосы, которым не нужен фен

Моя семья » Красота и стиль

Когда столбик термометра уверенно идёт вверх, а влажность превращает волосы в капризный ореол — стоять у зеркала с феном и щеткой совсем не хочется. Именно поэтому этим летом побеждают прически, которые делают всё сами: сохнут естественно, держат форму даже после заплыва и выглядят шикарно без единого лака.

Красивая женщина улыбается
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина улыбается

Воздушные локоны: "растрёпанные, но с характером"

Соль, ветер, солнце — идеальные стилисты для лёгкой ряби в волосах. Позволь локонам жить своей жизнью: сделай стрижку, которая подчёркивает их направление, придаёт форму и не тянет вниз.

Для лёгкого эффекта подойдут спреи с морской солью или текстурирующие флюиды. Они выделяют каждую прядь, придавая образу тот самый ленивый, но продуманный шик.

"Эффект Джен": когда лицо и волосы говорят одно и то же

Вдохновлённая 90-ми, мягкая многослойная стрижка с загибающимися внутрь концами — настоящий хит. Она будто повторяет контуры лица, "обнимает" скулы и создаёт объём там, где он действительно нужен.

Такой крой — как хороший смузи: свежий, лёгкий и с неожиданной ноткой характера.

Длина XXL: минимум усилий, максимум вау

Парадокс лета — чем длиннее волосы, тем меньше хочется с ними возиться. И не нужно! Волны в стиле серфинг-девушки, слегка распущенные пряди или небрежно схваченные в хвост — всё это подчёркивает лёгкость и женственность образа.

Летом длинные волосы не требуют жертв — только свободы и немного солнца.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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