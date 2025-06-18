Жара, укладки нет, а ты красива: волосы, которым не нужен фен

Когда столбик термометра уверенно идёт вверх, а влажность превращает волосы в капризный ореол — стоять у зеркала с феном и щеткой совсем не хочется. Именно поэтому этим летом побеждают прически, которые делают всё сами: сохнут естественно, держат форму даже после заплыва и выглядят шикарно без единого лака.
Соль, ветер, солнце — идеальные стилисты для лёгкой ряби в волосах. Позволь локонам жить своей жизнью: сделай стрижку, которая подчёркивает их направление, придаёт форму и не тянет вниз.
Для лёгкого эффекта подойдут спреи с морской солью или текстурирующие флюиды. Они выделяют каждую прядь, придавая образу тот самый ленивый, но продуманный шик.
Вдохновлённая 90-ми, мягкая многослойная стрижка с загибающимися внутрь концами — настоящий хит. Она будто повторяет контуры лица, "обнимает" скулы и создаёт объём там, где он действительно нужен.
Такой крой — как хороший смузи: свежий, лёгкий и с неожиданной ноткой характера.
Парадокс лета — чем длиннее волосы, тем меньше хочется с ними возиться. И не нужно! Волны в стиле серфинг-девушки, слегка распущенные пряди или небрежно схваченные в хвост — всё это подчёркивает лёгкость и женственность образа.
Летом длинные волосы не требуют жертв — только свободы и немного солнца.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.