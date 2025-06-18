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Мешки, которые не унесёт ни лед, ни чай: что на самом деле прячется под глазами

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Пакетики чая, лед и патчи — эти средства давно стали ритуалами для тех, кто утром хочет убрать мешки под глазами за 5 минут. Но работают ли они на самом деле, или мы просто верим в привычные легенды?

Ледяной миф

Кубики льда действительно дают быстрый визуальный эффект — сужают капилляры, уменьшают отечность, охлаждают кожу. Но за этим эффектом скрываются серьезные подводные камни. Холод может усилить чувствительность кожи, вызвать обезвоживание и даже спровоцировать воспаления, особенно если есть акне или купероз. При частом использовании лед ухудшает состояние сосудов и может привести к покраснениям и раздражениям.

Чайные пакетики: ароматный обман

Натуральный зеленый чай содержит антиоксиданты и кофеин — и вроде бы всё говорит в его пользу. Но в реальности концентрация этих веществ в заваренном пакетике минимальна, чтобы действительно повлиять на сосуды или лимфоотток. Всё, на что способен этот метод, — легкое охлаждение. И то при правильном применении. Если переусердствовать с температурой (горячо или ледяно), можно получить ожог или раздражение.

Патчи: сияние без результата

Модный аксессуар утренней рутины — золотистые патчи, которые обещают всё и сразу. Но по сути они дают лишь временное увлажнение и легкий эффект "освежения". В составе могут быть кофеин, арника, экстракты — да, это помогает коже выглядеть чуть бодрее. Но отеки, вызванные нарушением лимфооттока или проблемами с микроциркуляцией, они не устраняют.

Что делать

Ищите причину — от неправильного сна и рациона до заболеваний. Поверхностные методы могут облегчить ситуацию на пару часов, но не решают проблему.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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