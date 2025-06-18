Лицо в панике, губы в бегах: тревожный чемоданчик красоты для отдыха под солнцем

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Сборы в отпуск — это предвкушение беззаботных дней, карамельного загара и утреннего кофе с видом на море. Но всё это — не только эстетика, но и вызов для вашей кожи и волос. Жаркое солнце, ветер, соль и песок могут обернуться раздражением, сухостью и потускневшим цветом. Чтобы отдых не стал испытанием, к поездке стоит подготовиться — и правильно собрать косметичку.

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SPF 50: база любой пляжной формулы

Первое и главное — крем с высоким SPF. Солнце у воды действует агрессивнее, а песок и капли усиливают его эффект. Наносите средство за 15-20 минут до выхода и обновляйте каждые два часа.

"Лучше выбирать разные кремы для лица и тела: кожа в этих зонах требует разного подхода", — советует Лиана Давыдова.

Обращайте внимание на водостойкость и лёгкую текстуру, особенно если кожа склонна к жирности.

Гиалуронка в помощь

После купания кожа буквально кричит о помощи: теряет влагу, становится тусклой и может начать шелушиться. Сыворотка с гиалуроновой кислотой спасёт ситуацию — она удерживает влагу и помогает крему работать эффективнее. Наносите её дважды в день, а особенно — после душа или моря.

Термальная вода — тревожный чемоданчик с освежающим эффектом

Спрей с термальной водой — универсальный солдат в летнем бою. Он охлаждает, снимает зуд и покраснение, помогает коже восстановиться после укусов и ожогов.

"Держите его в мини-холодильнике отеля — и получите экспресс-версию криотерапии", — делится лайфхаком Давыдова.

Волосы тоже страдают

На солнце локоны теряют цвет и силу, особенно окрашенные. Крем или масло с UV-защитой создадут барьер от ультрафиолета и помогут сохранить блеск. Масло особенно хорошо для сухих и вьющихся волос, его удобно наносить и на пляже, и после душа.

Не забывайте про губы

Часто про них вспоминают только на фото — а зря. Солнце делает их уязвимыми, они обгорают и трескаются. Бальзам с SPF защитит и смягчит, а оттенок заменит помаду и сэкономит место.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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