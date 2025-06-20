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Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка

2:07
Моя семья » Красота и стиль

После 50 жизнь не заканчивается — и уж точно не начинается с бесформенного пуховика и вытянутых спортивных штанов. В обычной многоэтажке легко заметить: многие женщины, чьи дети уже выросли, продолжают ходить по улице так, будто мода — это для других. И зря. Ведь именно в этом возрасте можно, наконец, наряжаться не ради кого-то, а для себя.

женщина
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
женщина

Но есть вещи, которые не просто не украшают, а будто кричат: "Мне всё равно". Если хочется выглядеть достойно и чувствовать уверенность, эти 9 пунктов стоит вычеркнуть из гардероба навсегда.

1. Балахоны и мешковатые кофты
Не скрывают живот, а крадут талию, осанку и лёгкость.

2. Чёрный "на все случаи"
Угрюмый, подчёркивает морщины и бледность. Лучше серый, синий или тёплый беж.

3. Затасканный спортивный костюм
Подходит для спортзала, но не для прогулок. Сразу — минус к свежести образа.

4. Блёстки и стразы
Мода 2000-х не возвращается. А вот кашемир и шёлк — всегда в теме.

5. Удобная, но уродливая обувь
Квадратный нос, массивная подошва — и весь стиль рушится.

6. Молодёжные джинсы с дырками
Хочется выглядеть моложе — выбирайте тёмные прямые модели без декора.

7. Дешёвые синтетические шапки
Не согревают и подчеркивают усталость. Лучше мягкий трикотаж и классика.

8. Сумки-мешки
Да, всё влезет. Но стиль теряется. Жёсткая форма и чистота — вот секрет.

9. Кричащий макияж
Вишнёвые губы и тёмный контур старят. А нюд, тушь и румянец — омолаживают.

Главное — не возраст, а отношение к себе. Уберите хотя бы одну вещь, которая портит вам настроение. Вместе с ней уйдёт и ощущение, что "всё уже не то".

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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