Цвет волос, который старит сильнее морщин — и почему его до сих пор выбирают

Что, если сказать, что именно цвет волос может неожиданно "состарить" лицо, даже если кожа ухожена, а макияж безупречен? Всё дело в нюансах. Есть оттенки, которые визуально удешевляют образ и подчёркивают возрастные изменения. Причём не потому, что они плохие сами по себе — просто они не работают в реальной жизни.

Фото: Designed be Freepik by stockking is licensed under Public domian Женщина парикмахер

Когда цвет выглядит "дешево"

Слишком резкие, искусственные или негармоничные окрашивания — главный провал. Особенно это заметно, если:

тон не сочетается с тоном кожи;

переходы между оттенками резкие;

краска "выбивается" из общего образа.

Яркий пример — холодный блонд. Он прекрасно смотрится на фото, на моделях с идеальной кожей и правильным светом. Но в обычной жизни на возрастной коже он подчеркивает каждую неровность.

Самые опасные оттенки

Платиновый и холодный блонд — часто слишком "жесткие" для лица с тёплым подтоном. Они подчёркивают морщины, делают лицо бледным, а волосы — тусклыми, особенно если забыть о тонировании.

Насыщенный чёрный тоже может сыграть злую шутку. Он резко очерчивает черты лица и акцентирует на всех несовершенствах — от пигментных пятен до усталого взгляда. Подходит не всем, и уж точно не освежает.

Что работает

Тёплые блонды, карамель, каштан — лучше всего "дружат" с возрастной кожей.

Избегайте резких контрастов и резкого осветления.

Поддерживайте здоровье волос: без этого ни один цвет не будет смотреться "дорого".

Делайте ставку на мягкие переходы и сложные тонирования — они "вытягивают" весь образ.

И помните: возраст — это не повод бояться окрашивания. Главное — не гнаться за трендом, а выбирать то, что украшает именно вас.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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