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Идеальные джинсы существуют — и вот как их найти в магазине

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Идеальные джинсы — мечта, которая кажется сложнее, чем найти «того самого». Они не должны давить, топорщиться, съезжать при ходьбе и портить фигуру. Но правда в том, что идеальные джинсы существуют — просто нужно знать, на что смотреть при покупке.

Джинсы разных моделей
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джинсы разных моделей

Посадка — не просто про талию

Посадка определяет, как джинсы «сидят» на теле.

  1. Высокая талия визуально вытягивает ноги и скрывает живот.
  2. Средняя посадка — универсальный вариант, но важно, чтобы она не «резала» бока.
  3. Низкая — снова в моде, но требует идеальной уверенности в себе (и кроп-топа в придачу).

Обращайте внимание, где заканчивается молния и начинается пояс: чем выше молния — тем лучше визуальный эффект.

Материал: плотность и эластичность

Лучшие джинсы — из денима средней плотности с небольшим добавлением эластана (1–3%). Они держат форму, не вытягиваются на коленках и не сковывают движения. Если ткань слишком мягкая — велик риск, что джинсы быстро потеряют вид.

Проверка в примерочной: сядьте, поднимите ногу, потяните пояс — джинсы должны быть удобны во всех положениях.

Карманы — мелочь, которая решает всё

Задние карманы — это визуальный тюнинг.

  • Расположены слишком низко — «опускают» ягодицы.
  • Слишком маленькие — подчёркивают объём.
  • Скошенные и чуть выше — придают подтянутость.

Проверьте карманы, как проверяете макияж — в трёх зеркалах и разном освещении.

Длина и крой

Прямые, укороченные, клёш, слим или бананы — крой зависит от вашего типа фигуры.

Золотое правило: если сомневаетесь — берите прямые джинсы средней посадки с плотной тканью и классической длиной. Они стройнят, подходят ко всему и не выйдут из моды.

Идеальные джинсы — это не миф, а вопрос внимания к деталям. Если учитывать посадку, ткань, карманы и посадку, вы найдёте пару, которая будет работать на вас каждый день.

Уточнения

Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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