Идеальные джинсы существуют — и вот как их найти в магазине

Идеальные джинсы — мечта, которая кажется сложнее, чем найти «того самого». Они не должны давить, топорщиться, съезжать при ходьбе и портить фигуру. Но правда в том, что идеальные джинсы существуют — просто нужно знать, на что смотреть при покупке.
Посадка определяет, как джинсы «сидят» на теле.
Обращайте внимание, где заканчивается молния и начинается пояс: чем выше молния — тем лучше визуальный эффект.
Лучшие джинсы — из денима средней плотности с небольшим добавлением эластана (1–3%). Они держат форму, не вытягиваются на коленках и не сковывают движения. Если ткань слишком мягкая — велик риск, что джинсы быстро потеряют вид.
Проверка в примерочной: сядьте, поднимите ногу, потяните пояс — джинсы должны быть удобны во всех положениях.
Задние карманы — это визуальный тюнинг.
Проверьте карманы, как проверяете макияж — в трёх зеркалах и разном освещении.
Прямые, укороченные, клёш, слим или бананы — крой зависит от вашего типа фигуры.
Золотое правило: если сомневаетесь — берите прямые джинсы средней посадки с плотной тканью и классической длиной. Они стройнят, подходят ко всему и не выйдут из моды.
Идеальные джинсы — это не миф, а вопрос внимания к деталям. Если учитывать посадку, ткань, карманы и посадку, вы найдёте пару, которая будет работать на вас каждый день.
Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.
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