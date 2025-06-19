Девяностые вернулись и переоделись в кружево: самая модная юбка сезона

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Будуарный стиль снова в моде. Да-да, тот самый, с кружевом, шелком и намёками на бельевой гардероб. Дизайнеры в 2025 году снова заглянули в архивы 90-х — и откопали там один из самых женственных трендов: юбки с кружевной оторочкой.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юбка

Женственность снова на подиуме

Если раньше мода диктовала маскулинность — пиджаки с мужского плеча, оверсайз и строгие линии, — теперь всё наоборот. Настало время изящества, лёгкости и романтики. Юбка-миди с кружевным подолом стала главным символом этой перемены.

Как носить — без перебора

Будуарный стиль легко адаптировать под городскую жизнь. Секрет — в контрастах. Добавь к кружевной юбке грубую кожаную куртку, оверсайз-футболку или ветровку. Получится модный и сбалансированный образ.

Хочешь нежности? Тогда выбирай простую белую майку, базовую рубашку или тонкий топ. А в пару к ним — босоножки на ремешках, балетки или кеды.

Асимметрия и вырезы

На Неделях моды и в соцсетях фэшэниста уже вовсю щеголяют в миди с асимметричным кружевным краем и откровенными вырезами на бедре. В таком наряде — только вперёд, к летним приключениям.

Важно: не перегрузи образ

Если ты решила надеть кружевной топ к юбке — супер. Но не забудь добавить строгий пиджак или куртку, чтобы не уйти в "слишком интимный" стиль. Весь секрет — в балансе.

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.



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