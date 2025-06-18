Сумка, о которой будут говорить все: главные тренды 2025 года

Сумка — больше не просто аксессуар. В 2025 году она становится самостоятельным акцентом образа, рассказывая о вкусе, настроении и даже характере своей хозяйки. В новом сезоне мода всё же предлагает свежие формы, неочевидные оттенки и максимум функциональности. Разбираемся, какие сумки будут в тренде в 2025 году — и какую стоит добавить в гардероб уже сейчас.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Разнообразная обувь и сумки

Актуальные формы

Полумесяц (half-moon bag) — главная звезда сезона. Изогнутая форма идеально ложится под руку и выглядит дорого даже в минималистичном исполнении.

(half-moon bag) — главная звезда сезона. Изогнутая форма идеально ложится под руку и выглядит дорого даже в минималистичном исполнении. Мягкие прямоугольники — будто собраны из подушки или пледа, они дарят образу расслабленность.

— будто собраны из подушки или пледа, они дарят образу расслабленность. Мини-саквояжи — с короткими ручками и чётким силуэтом возвращают нас в эру элегантности, но без строгой строгости.

— с короткими ручками и чётким силуэтом возвращают нас в эру элегантности, но без строгой строгости. Сумки-хобо с мягкими линиями и драпировкой снова на пике — особенно в текстуре «смятой кожи».

Цветовая палитра

Молочный, какао, пыльный розовый — для тех, кто любит спокойные оттенки, но не хочет сливаться с фоном.

— для тех, кто любит спокойные оттенки, но не хочет сливаться с фоном. Медный, оливковый, индиго — «умные» цвета, которые подойдут к базовому гардеробу, но не будут скучными.

— «умные» цвета, которые подойдут к базовому гардеробу, но не будут скучными. Цвет металлик (серебро, сталь, светлое золото) — остаётся в моде и отлично сочетается даже с кэжуал-луками.

Тренды, которые нельзя игнорировать

Рельеф и текстура: мягкая кожа, тиснение под крокодила, вельвет и даже плюш. Короткие ремни: носим сумки подмышкой или на запястье. Фурнитура как акцент: массивные замки, кольца, логотипы снова в центре внимания. Модная функциональность: мини-форматы соседствуют с объёмными shopper-сумками, и обе крайности в тренде.

Сумка в 2025 году — это про индивидуальность и смелость. Не бойтесь форм, которые не похожи на вчерашние тренды: именно они помогут выделиться без слов и сделать даже базовый лук выразительным.

Уточнения

Су́мка — изделие, мягкая или твёрдая ёмкость, изготовленная из материи, кожи (натуральной или искусственной) и других материалов и предназначенная для переноски различных предметов в руках или на плече (реже — на поясе).



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