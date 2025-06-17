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Кожа как варёная курица? Ты просто забыла сделать эту мелочь

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Просыпаешься с хорошим настроением, но в зеркале снова уставшее, тусклое лицо? Ты не одна. Летом кожа сталкивается с целой армией врагов — от обезвоживания до загустевших уходовых средств. Но хорошая новость есть: сияние можно вернуть без сложных процедур и дорогих сывороток. Главное — понять, где сбой.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Почему кожа теряет блеск летом

Тусклость — один из самых частых запросов у косметологов именно в жаркое время. Причин несколько:

  • Обезвоживание. Жара и потоотделение вымывают влагу быстрее, чем ты успеваешь её восполнить. Даже если пьёшь много воды, кожа может оставаться сухой и безжизненной.
  • Ультрафиолет. Постоянное пребывание на солнце вызывает оксидативный стресс, повреждает клетки, запускает фотостарение и "съедает" внутреннее сияние.
  • Неподходящий уход. Крем, который зимой спасал, летом может сыграть злую шутку. Тяжёлые текстуры забивают поры, мешают коже дышать и делают её уставшей на вид.

Простая схема ухода — и кожа снова светится

Чтобы вернуть лицу свежесть, начни с базового, но регулярного ухода. Никаких излишеств — только нужные шаги в нужной последовательности.

  • Очищение утром и вечером. Выбирай мягкое средство без спирта, которое убирает пот, пыль и сальный блеск, не высушивая кожу.
  • Пилинг раз-два в неделю. Лёгкий кислотный (например, с молочной или гликолевой кислотой) или суперделикатный натуральный. Он убирает отмершие клетки и делает кожу визуально свежее.
  • Витамин С. Этот компонент — настоящая звезда. Он осветляет, борется с тусклым тоном и нейтрализует вред от солнца.

Если соблюдать эти простые правила, твоя кожа снова станет сияющей — даже в самый жаркий день.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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