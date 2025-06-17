Кожа как варёная курица? Ты просто забыла сделать эту мелочь

Просыпаешься с хорошим настроением, но в зеркале снова уставшее, тусклое лицо? Ты не одна. Летом кожа сталкивается с целой армией врагов — от обезвоживания до загустевших уходовых средств. Но хорошая новость есть: сияние можно вернуть без сложных процедур и дорогих сывороток. Главное — понять, где сбой.
Тусклость — один из самых частых запросов у косметологов именно в жаркое время. Причин несколько:
Чтобы вернуть лицу свежесть, начни с базового, но регулярного ухода. Никаких излишеств — только нужные шаги в нужной последовательности.
Если соблюдать эти простые правила, твоя кожа снова станет сияющей — даже в самый жаркий день.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.