Кожа как варёная курица? Ты просто забыла сделать эту мелочь

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Просыпаешься с хорошим настроением, но в зеркале снова уставшее, тусклое лицо? Ты не одна. Летом кожа сталкивается с целой армией врагов — от обезвоживания до загустевших уходовых средств. Но хорошая новость есть: сияние можно вернуть без сложных процедур и дорогих сывороток. Главное — понять, где сбой.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

Почему кожа теряет блеск летом

Тусклость — один из самых частых запросов у косметологов именно в жаркое время. Причин несколько:

Обезвоживание. Жара и потоотделение вымывают влагу быстрее, чем ты успеваешь её восполнить. Даже если пьёшь много воды, кожа может оставаться сухой и безжизненной.

Ультрафиолет. Постоянное пребывание на солнце вызывает оксидативный стресс, повреждает клетки, запускает фотостарение и "съедает" внутреннее сияние.

Неподходящий уход. Крем, который зимой спасал, летом может сыграть злую шутку. Тяжёлые текстуры забивают поры, мешают коже дышать и делают её уставшей на вид.

Простая схема ухода — и кожа снова светится

Чтобы вернуть лицу свежесть, начни с базового, но регулярного ухода. Никаких излишеств — только нужные шаги в нужной последовательности.

Очищение утром и вечером. Выбирай мягкое средство без спирта, которое убирает пот, пыль и сальный блеск, не высушивая кожу.

Пилинг раз-два в неделю. Лёгкий кислотный (например, с молочной или гликолевой кислотой) или суперделикатный натуральный. Он убирает отмершие клетки и делает кожу визуально свежее.

Витамин С. Этот компонент — настоящая звезда. Он осветляет, борется с тусклым тоном и нейтрализует вред от солнца.

Если соблюдать эти простые правила, твоя кожа снова станет сияющей — даже в самый жаркий день.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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