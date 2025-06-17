Секрет сияющей кожи, который не расскажут на бьюти-каналах

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом хочется выглядеть свежо, с легким сиянием, словно только что вернулась с отпуска. И здесь на сцену выходит бронзер — средство, способное творить чудеса. Но только если ты знаешь, как его использовать. Ведь одно неверное движение — и вместо "свежести" на лице появляется "кирпич".

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макияж

Инструмент — половина успеха

Ошибка номер один — неподходящая кисть. Жесткая, плоская, слишком маленькая — и ты получаешь оранжевые полосы, а не деликатный рельеф. Лучше выбрать пушистую, мягкую кисть, которая как бы ласкает кожу и постепенно наращивает цвет. Для скульптурности можно использовать скошенную кисть — она даёт контроль над направлением.

Дополнительный совет: не забывай мыть кисти хотя бы раз в неделю. Иначе даже лучший бронзер будет работать против тебя.

Меньше — значит лучше

Золотое правило макияжа:

"Сначала чуть-чуть, потом — если надо, добавим".

Начинай с лёгкого слоя и работай постепенно. Пудру набирай минимально, мягкими движениями вбивай в кожу, а не растягивай. Это поможет избежать пятен и добиться естественного эффекта.

Когда всё нанесено, удели внимание границам. Чтобы бронзер не жил своей жизнью, пройди по краям чистой губкой — она мягко растушует цвет и "соберёт" излишки.

Освещение имеет значение

Ещё одна ошибка, которая портит весь эффект — искусственный свет. При тёплом вечернем освещении макияж кажется мягким, а на улице внезапно превращается в театральный грим. Поэтому лучше всего наносить бронзер при естественном освещении или у окна.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.