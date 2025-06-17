Загар есть, а через три дня — будто и не было: простые правила, чтобы сохранить цвет надолго

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы только что вернулись из отпуска с идеальным загаром, но прошло пару дней — и он тает, как мороженое на солнце. Знакомо? Хорошая новость: загар можно продлить — и для этого не нужно снова лететь на море.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в розовом

Увлажнение — главная защита от потери цвета

Если кожа пересыхает, она начинает шелушиться, и вместе с обновлёнными клетками уходит и ваш любимый оттенок. Чтобы этого не случилось, введите в привычку использовать кремы с маслами (ши, авокадо, жожоба) и алоэ дважды в день — утром и вечером, особенно после душа.

Если кожа уже начала шелушиться — переходите на бальзамы и маски для тела, они работают глубже. И не забывайте про воду: минимум 1,5 литра в день, иначе увлажнение снаружи не спасёт.

Подготовка кожи — залог ровного загара

Косметика не поможет, если кожа не готова. Всё начинается за 1-2 недели до солнца: мягкий скраб (на основе овсянки, риса или сахара) удалит омертвевшие клетки и выровняет рельеф.

Используйте его через день, особенно на зонах с грубой кожей — спина, плечи, ноги. Это подготовит "полотно" для ровного пигмента и усилит действие кремов.

Солнце в правильной дозе

Загар "тюленем" под палящим солнцем — не вариант. Чем дольше вы лежите неподвижно, тем выше риск ожогов. Лучше гуляйте, плавайте, двигайтесь.

Идеальное время для загара — до 11:00 и после 16:00. В остальное время лучше прятаться в тени: сгореть легко, а восстановить кожу — долго.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.



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