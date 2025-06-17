Загар есть, а через три дня — будто и не было: простые правила, чтобы сохранить цвет надолго

Вы только что вернулись из отпуска с идеальным загаром, но прошло пару дней — и он тает, как мороженое на солнце. Знакомо? Хорошая новость: загар можно продлить — и для этого не нужно снова лететь на море.
Если кожа пересыхает, она начинает шелушиться, и вместе с обновлёнными клетками уходит и ваш любимый оттенок. Чтобы этого не случилось, введите в привычку использовать кремы с маслами (ши, авокадо, жожоба) и алоэ дважды в день — утром и вечером, особенно после душа.
Если кожа уже начала шелушиться — переходите на бальзамы и маски для тела, они работают глубже. И не забывайте про воду: минимум 1,5 литра в день, иначе увлажнение снаружи не спасёт.
Косметика не поможет, если кожа не готова. Всё начинается за 1-2 недели до солнца: мягкий скраб (на основе овсянки, риса или сахара) удалит омертвевшие клетки и выровняет рельеф.
Используйте его через день, особенно на зонах с грубой кожей — спина, плечи, ноги. Это подготовит "полотно" для ровного пигмента и усилит действие кремов.
Загар "тюленем" под палящим солнцем — не вариант. Чем дольше вы лежите неподвижно, тем выше риск ожогов. Лучше гуляйте, плавайте, двигайтесь.
Идеальное время для загара — до 11:00 и после 16:00. В остальное время лучше прятаться в тени: сгореть легко, а восстановить кожу — долго.
Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.