Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Салон как печь, а руль плавится в руках: есть способ остудить машину без климата и кондиционера
Модные игрушки Лабубу могут запретить: на что в России проверят зубастиков
Брэд Питт и его девушка Инес де Рамон вместе появились на красной дорожке премьеры Формулы-1
Новый Плутон? Обнаружен новый объект в Солнечной системе
40-летний внук Назарбаева пришёл одним из первых в гонке IRONMAN
Стадион построили, фанаты пришли, а команда вылетела: Воронеж остался без РПЛ из-за тренерской неразберихи
Молоко оказалось кошачьим врагом: вот почему пушистикам не стоит его давать
Папа с опытом в 135 лет: как черепаха Голиаф установил семейный рекорд
Возвращение с последствиями: зарубежные бренды могут столкнуться с обязательными компенсациями убытков потребителей

Минимализм не только для худых: как одеваться стильно, если у вас пышные формы

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Минимализм в моде — это не про скуку, а про силу деталей и уверенность в себе. Особенно он эффектно работает в гардеробе для женщин с пышными формами. Струящиеся ткани, простые линии, благородные оттенки и продуманные акценты помогают создать образ, в котором комфорт сочетается с выразительностью. Главное — соблюдать баланс: убрать лишнее, не потеряв индивидуальность.

Молодая женщина в белой рубашке и черной юбке миди
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодая женщина в белой рубашке и черной юбке миди

Что делает минимализм идеальным стилем для полных

  • Чистые линии и простые силуэты визуально вытягивают фигуру и не дробят её.
  • Одежда без нагромождения декоративных элементов помогает фокусироваться на пропорциях и осанке.
  • Минимум цветов — максимум выразительности. Базовые оттенки, такие как бежевый, серый, чёрный, оливковый, бордовый, подчёркивают благородство образа.
  • Монохром и продуманная многослойность создают стройный силуэт, особенно в мягких тканях.

Что стоит учитывать

Качество ткани — важнее принта

Недорогой полиэстер с «минималистичным» кроем может испортить всё впечатление. Ищите материалы, которые держат форму и красиво драпируются: вискоза, плотный трикотаж, твил, костюмная ткань.

Правильная посадка — всегда в приоритете

Минимализм не любит мешковатости. Речь не о том, чтобы всё облегало, а о том, чтобы вещи подчёркивали фигуру, а не скрывали её за бесформенными объёмами.

Акцент на детали

Пуговицы, линия плеч, разрез на юбке, длина рукава — в минимализме всё это становится смыслообразующим. Даже один продуманный аксессуар, вроде широкого браслета или качественной сумки, может «собрать» весь образ.

Не бойтесь цвета

Минимализм не равен чёрно-белой гамме. Глубокий синий, бордо, тёплый карамельный или изумрудный — такие оттенки отлично работают с пышными формами и не требуют кричащего оформления.

Минимализм — это про смелость быть собой без лишнего. Он идеально подходит для полных женщин, ценящих комфорт, эстетику и выразительность.

Уточнения

Минимали́зм (англ. minimalism), также ми́нимал-арт (англ. minimal art), иску́сство ABC (англ. ABC art) — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Домашние животные
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички Аудио 
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Недвижимость
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Наука и техника
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Последние материалы
Стадион построили, фанаты пришли, а команда вылетела: Воронеж остался без РПЛ из-за тренерской неразберихи
Молоко оказалось кошачьим врагом: вот почему пушистикам не стоит его давать
Папа с опытом в 135 лет: как черепаха Голиаф установил семейный рекорд
Возвращение с последствиями: зарубежные бренды могут столкнуться с обязательными компенсациями убытков потребителей
Читмилы вместо строгих диет: как сладости могут помочь вам сбросить лишние килограммы
iPhone в России: почему смартфоны Apple превращаются в тыкву
Чрезмерная пугливость вашей кошки может быть признаком загадочной болезни
В Госдуме предложили запретить сериалы про эскорт: омерзительная пропаганда
259 долларов за ночь и 30 долларов за воду: что не так с ценами в этом отеле Лас-Вегаса
Лимонный пирог на одного: простой и вкусный десерт, которым не придётся ни с кем делиться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.