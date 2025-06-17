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Свадебный хвост, который затмил даже платье: стильный бунт начался

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Какая прическа делает свадьбу запоминающейся? Это не просто вопрос эстетики, а важная часть образа, которая может превратить невесту в королеву дня, а подружек — в стильный фон для общей атмосферы. Летом в моде лёгкость, естественность и лёгкий винтаж.

Девушка в коралловом платье на свадебной церемонии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в коралловом платье на свадебной церемонии

Волны, будто с морского побережья

Лёгкие локоны — тренд, который не сдает позиций. Они добавляют образу нежности и не требуют излишней строгости. Такая укладка особенно красиво смотрится на средней и длинной длине, а дополнить её можно шпильками с жемчугом или живыми цветами. Вместо лака стилист Евгения Куклина советует использовать текстурирующий спрей — так прическа сохранит подвижность.

Низкий пучок, как из французского кино

Собранные будто наспех, но на самом деле продуманные до миллиметра — такие прически выглядят расслабленно, но со вкусом. Легкая небрежность, выбившиеся пряди у лица и утонченность в деталях. Особенно красиво такой пучок сочетается с платьем с открытой спиной. Из украшений — тонкий ободок, маленькие заколки или фата без лишнего декора.

Коса, которая притягивает взгляды

Современные косы не имеют ничего общего с школьной дисциплиной. Объёмная боковая, украшенная цветами или веточками с бусинами, смотрится празднично и эффектно, особенно на природе. Заплетать её лучше на слегка завитых волосах, чтобы придать дополнительный объём.

Хвост без компромиссов

Для невест, которые ценят стиль и уверенность, идеально подойдет гладкий высокий или средний хвост. Он акцентирует внимание на лице, подчёркивает скулы и шею. Добавьте глянцевости с помощью несильной сыворотки и легкого геля — гладкость должна выглядеть живой, а не застывшей.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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