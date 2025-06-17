Подарите себе день красоты: пошаговый чеклист, который преобразит вас

Иногда коже, волосам и настроению нужно чуть больше, чем просто утренний крем и вечерний душ. Идеальный бьюти-день — это не только уход, но и мини-перезагрузка для тела и разума. Он не требует визита в салон или косметолога, но дарит ощущение свежести, мягкости и уверенности в себе. Хотите почувствовать себя обновлённой? Мы представляем пошаговый чеклист для идеального дня красоты прямо у себя дома.
Идеальный бьюти-день — это не роскошь, а проявление заботы о себе. Даже несколько осознанных шагов могут зарядить энергией, освежить лицо и поднять настроение. Попробуйте — и почувствуйте разницу.
Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.