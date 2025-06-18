15 минут на солнце: дерматолог рассказала, когда можно пренебречь SPF-защитой

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Дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова предупредила, что даже в пасмурную погоду или зимой важно использовать солнцезащитные средства, чтобы избежать фотостарения кожи.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стильная девушка в очках на прогулке

Врач объяснила, что UVA-лучи, которые вызывают преждевременное старение кожи и повреждение ДНК клеток, могут проникать через облака и стекло. Зимой снег отражает до 80% ультрафиолетовых лучей, усиливая их негативное воздействие, особенно в горах.

Амосова развеяла миф о том, что крем с высоким SPF (например, SPF 100) обеспечивает полную защиту на весь день. Она отметила, что разница в блокировке UV-лучей между SPF 50 и SPF 100 незначительна, но этот 1% может быть критичным для людей с чувствительной кожей, склонностью к пигментации, после агрессивных процедур (лазер, кислоты и т. д.), а также при нахождении на солнце или в горах, где излучение более интенсивное.

"В остальных случаях летом и при проблемной коже достаточно SPF 50+, зимой в городе — SPF 30", — добавила эксперт.

Для детей Амосова рекомендует выбирать специализированные солнцезащитные средства, которые не содержат отдушек, химических фильтров и имеют сбалансированный состав для детской кожи.

Также врач предостерегла от использования натуральных альтернатив SPF, таких как масла и алоэ, которые не блокируют UV-лучи, а, наоборот, могут усиливать их воздействие, пишет Газета.Ru.

Химические SPF-фильтры разрушаются через 2 часа пребывания на солнце, а физические смываются водой или при трении об одежду. Поэтому, если вы находитесь на солнце длительное время, солнцезащитный крем нужно обновлять каждые 2-3 часа.

Для эффективной защиты средство следует наносить за 15-20 минут до выхода на солнце ровным слоем: на лицо — не менее половины чайной ложки, на тело — две столовых ложки.

Амосова отметила, что в некоторых случаях можно обойтись без солнцезащитного крема: если у вас нет розацеа, акне, купероза, дерматита, вы не принимаете антибиотики, ретиноиды, гормоны и не делали пилинги или не использовали кислоты в последние две недели. В этом случае короткая прогулка (не более 10-15 минут) зимой или в тени может быть допустима без использования SPF.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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